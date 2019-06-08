وزير دفاع الحوثيين يتجول على حدود نجران بعد سيطرة قواته على “20” موقعاً عسكرياً ولسان حاله “أين انتم نحن هنا”!

تداول ناشطون، مقطع فيديو، وأظهر ما يسمى وزير دفاع الحوثيين اللواء محمد ناصر العاطفي، وهو يتفقد مواقع “قتالية” تطل على مدينة نجران السعودية.

وبين المشهد الوزير العاطفي وهو يشير بيده نحو مطار نجران و المدينة التي لا تبعد سوى بضعة كيلو مترات.

وأكد العاطفي أن قوات صنعاء “الحوثيين” ماضية في المعركة ولن تتوقف عن الدفاع عن الوطن حسب توصيفه، كما أكد أن النصر على قرب أشهر.

مشاهد لجولة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي في محور #نجرانhttps://t.co/dX1E9mdZXD— Almasirah Live (@Almasirah_Live) ٧ يونيو ٢٠١٩

وأعلنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، سيطرتها أول أيام عيد الفطر المبارك على “20” موقعاً عسكرياً سعودياً في نجران، وبثت مقاطع فيديو أظهرت كيف جرى الاستيلاء على المواقع العسكرية والسيطرة عليها بشكل كامل.