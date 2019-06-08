من هو عبد الباسط الساروت حديث مواقع التواصل؟.. تعرف على “حارس الثورة السورية وبلبلها” الراحل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، باسم عبد الباسط الساروت أحد أبرز رموز الثورة السورية الذي عرفته ساحات التظاهر قبل ساحات المواجهة المسلحة ضد نظام بشار الأسد، وذلك بعد إصابته ووفاته بمعارك ريف حماة الغربي أمس الجمعة.

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 صدح صوت “الساروت” في المظاهرات السلمية، ولازالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات.

خيرت فاخترت المبيت على الطوى ..لم تبن جاها او تلم ثراء

عليك سلام الله وقفا فإنني ،،،رأيت الكريم الحر ليس له عمر

رحم الله الساروت كان كريما شجاعا التقيت به فرأيت فيه كل خلق جميل تواضع وحمل لهم تشردنا كان اكثر ما يحز في نفسه تشرذم السنة المهددين بالانقراض واقتتالهم pic.twitter.com/UuP13apMe0 — سلطان البليغ (@sltanaa222) June 8, 2019

وودعت “خنساء سوريا” والدة الشهيد الساروت شهيدًا جديدًا بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء على درب الثورة.

ونعى “جيش العزة” التابع للجيش السوري الحر القيادي في صفوفه الساروت متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها خلال المعارك ضد قوات النظام على جبهات ريف حماة الغربي.

أكتب حروفي وأرفض تصديقها!



الخبر يقول أن بلبل الثورة وحارسها الأول "عبد الباسط الساروت" لحق بإخوته الشهداء واستشهد قبل قليل متأثراً بإصابته خلال معارك التحرير بريف حماة الشمالي ..

لا كلام ولا مفردات تعطي البطل حقه ..

لطالما تمنى الشهادة على أرض سورية.. رحمك الله يا أخي. — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) June 8, 2019

وغرّد المقدم سامر الصالح، أحد قياديي “جيش العزة” اليوم السبت، على حسابه في تويتر قائلا: “نزف لكم نبأ استشهاد القائد العسكري عبد الباسط الساروت مقبلا غير مدبر في ساحات القتال”.

#الساروت الله يجعلك في الفردوس الاعلى مع الانبياء والصديقين و الشهداء pic.twitter.com/t63dUIeknc — 🤐 (@flr_ub) June 8, 2019

وكان “منشد الثورة السورية” تعرض لإصابة ليلة الجمعة، خضع على إثرها لعمل جراحي في تركيا، بعد معارك في بلدة تل ملح وكفرهود غربي حماة.

وينحدرُ عبد الباسط من عائلة هاجرت من الجولان واستقرّت في حي البياضة في حمص والتي وُلد فيها في الأول من يناير عام 1992.

بلبل الثورة السورية البطل الشهيد

عبد الباسط الساروت

يصدح اليوم في جنان الخلد بإذن الله:



بثوب جديد

زفيني جيتك شهيد

يا يمه!

صفيت بدار

فيها الأبرار

فيها الصحابة

والمختار

يا يمه!



صدق اللهَ فصدقه اللهُ! pic.twitter.com/tA1t6r2wNO — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) June 8, 2019

وقال المتحدث: “انضم عبد الباسط الساروت إلى جيش العزة برتبة قائد “لواء حمص العادية”، قبل ثلاثة أعوام تقريبًا، أي منذ خروجه من حمص، واستمر ذلك حتى وفاته صباح اليوم السبت”، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بنقل جثمانه إلى الداخل السوري حتى يدفن هناك.

الساروت، وهو حارس منتخب سوريا للشباب قبل الثورة السورية، عُرف عنه في الفترة الأخيرة مشاركته في العديد من المعارك، إلى جانب مشاركته بمظاهرات سلمية وغيرها من النشاطات.

وكان قد فقد أربعة من أخوته وكذلك والده خلال الأعوام السابقة، ففي عام 2011 توفي شقيقه “وليد”، وفي عام 2012 قتل والده “ممدوح”، وفي العام التالي قتل شقيقه “محمد”، وآخر من توفي من أخوته كان “عبد الله”، وذلك في عام 2014، وجميعهم قتلهم النظام السوري.

وقال القيادي في “الجيش الحر” مصطفى سيجري: “هنا الصمت يغلب، وتعجز الكلمات عن الوصف في حضرة الأبطال، الساروت رمزًا ثوريًا وطنيًا، الساروت ثورة شعب وحارسها الأمين، قدم كل ما يملك من أجلها، خسارتنا اليوم عظيمة ولا تقدر بثمن، ترجل الفارس ورحل البطل تاركا خلفه ثقل الأمانة وواجب الاستمرار في التضحية والعطاء من أجل سورية التي أحبها وأحببته، سيبقى الساروت حيا في وجدان الشعب السوري وخالدا في ذاكرة الأحرار، وقد حفر اسمه بماء الذهب إلى جانب الرموز السورية الوطنية على مر التاريخ”.

تزف سوريا أحد أبنائها البررة وحراسها الأمناء وأيقوناتها اللامعة

عبد الباسط الساروت حارس منتخب الكرامة سابقاً وفارس ثورة الكرامة دائماً

جاهد بصوته وسلاحه واستشهد أخوته وقدم أعز مايملك في نصرة المظلومين

واليوم يلتحق بركب الخالدين أحياءٌ عند ربهم يرزقون

سلام على روحك الطاهرة pic.twitter.com/g7dGi6VC14 — حسن الدغيم أبو بكر (@Hasan_Dagim) June 8, 2019

وإثر اندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، قاد الساروت تظاهرات في مدينته حمص (وسط)، التي يعدها ناشطون “عاصمة الثورة” ضد الرئيس بشار الأسد.

ومع تحول التظاهرات إلى نزاع مسلح، حمل الساروت السلاح وقاتل قوات النظام في حمص قبل أن يغادرها في العام 2014 إثر اتفاق إجلاء مع قوات النظام بعد حصار استمر عامين للفصائل المعارضة في البلدة القديمة.

#حارس_الثورة_السورية ومنشدها #عبدالباسط_الساروت دافع عن " جنته " في الدنيا ، فاختاره الله شهيدا بمعارك #حماة ..#الساروت كان حارسا لنادي الكرامة والمنتخب السوري .. ترك ما فيه من جاه وانضم للثورة منذ بدايتها مدافعا عن كرامة الشعب السوري ..

نسأل الله له جنة عرضها السموات والأرض.. pic.twitter.com/m64ISNvaHr — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 8, 2019

وفي العام 2014، روى فيلم “عودة إلى حمص” للمخرج السوري طلال ديركي، والذي نال جائزة في مهرجان ساندانس الأمريكي للسينما المستقلة، حكاية شابين من حمص أحدهما الساروت.

كما تضمن ألبوم غنائي جمع أناشيد راجت خلال التظاهرات في العام 2012، أغنية “جنه” بصوت الساروت. وطُبعت صورته على طوابع بريدية صممها ناشطون معارضون في العام 2012 لتوثيق حركة الاحتجاجات ضد النظام.