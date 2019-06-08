محكمة أمريكية ترفض الافراج عن جورج نادر.. تفاصيل مثيرة عن شذوذه الجنسي واتصالاته بأمراء آل سعود وشيوخ آل نهيان

المحققين الأمريكيين في هاتف جورج نادر، إذ عثروا على “اتصالات مباشرة” بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد،كما وجدوا اتصالات بين جورج نادر و “ممثل عن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، و أعضاء من العائلة الحاكمة بالسعودية.!

رفضت محكمة أمريكية الإفراج المشروط عن رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على خلفية اتهامه بحيازة “مواد إباحية لأطفال”.

وكانت السلطات الأمريكية، أوقفت نادر (60 عاما)، الثلاثاء الماضي، بمطار جون كيندي الدولي بنيويورك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية فإن المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف نادر الذي كان مستشارا سابقا لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وقدّم محامي نادر طلبا إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف حراسة خاصة، وتسديد كفالة بقيمة مليون دولار لضمان عودته مجددا للمحاكمة حتى يتعافي من جراحة أجراها الشهر الماضي في ألمانيا.

ورفضت المحكمة عرض المحامي، قائلة إن “شروط الإفراج غير متوفرة بالقدر الذي يكفي لضمان سلامة المجتمع”.

قاضي محكمة شرقي فيرجينا رفض إطلاق سراح مشروط بكفالة ل #جورج_نادر قد طلبه لمزاعم صحية، و قرر القاضي إبقاءه وراء القضبان طيلة فترة المحاكمة لأن طبيب الكشف الصحي نفى وجود أي مشكلة صحية لديه، و لأنه يشكل خطرا على أمن المجتمع. https://t.co/Hb4tvaCVJB — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) ٨ يونيو ٢٠١٩

وفي تفاصيل أكثر من داخل المحكمة, نقلت وجد وقفي مراسلة الجزيرة في واشنطن عن الاعلامي لينا خلاف قولها إن جورج نادر نقل عام ١٩٩٧ فتى بعمر ١٤ سنة من جمهورية التشيك الى الولايات المتحدة لأغراض جنسية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفتى أكد ذلك للسلطات التشيكية عام ٢٠٠٠ و أبلغهم أنه نزل في مكان سكن جورج نادر بواشنطن، كما أكدت السلطات الأميريكية ذلك أيضا عام ٢٠١٨.

تفاصيل من قاعة المحكمة: جورج نادر نقل عام ١٩٩٧ فتى بعمر ١٤ سنة من جمهورية التشيك الى الولايات المتحدة لأغراض جنسية. الفتى أكد ذلك للسلطات التشيكية عام ٢٠٠٠ و أبلغهم أنه نزل في مكان سكن جورج نادر بواشنطن. السلطات الأميريكية أكدت ذلك أيضا عام ٢٠١٨. https://t.co/CRQeix8mAL — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) ٧ يونيو ٢٠١٩

والصدمة الكبرى كانت فيما عثر عليه المحققين الأمريكيين في هاتف جورج نادر، إذ عثروا على “اتصالات مباشرة” بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد،كما وجدوا اتصالات بين جورج نادر و “ممثل عن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، و أعضاء من العائلة الحاكمة بالسعودية.!

المحققون لم يحددوا ما اذا كانت الاتصالات هاتفية أو رسائل نصية أو كليهما. وفق ما ذكرت وقفي.

المحققون الأميريكيون وجدوا في هاتف #جورج_نادر “اتصالات مباشرة” بينه و بين ولي عهد أبوظبي MBZ،

كما وجدوا اتصالات بين جورج نادر و “ممثل عن ولي عهد السعودية MBS و أعضاء من العائلة الحاكمة بالسعودية”. المحققون لم يحددوا ما اذا كانت الاتصالات هاتفية أو رسائل نصية أو كليهما. https://t.co/WgH985J7TK — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) ٧ يونيو ٢٠١٩

وكانت مراسلة الجزيرة أكدت ان المتحرش جورج نادر، بدا خلال محاكمته داخل قاعة المحكمة (مهلهلاً)، وقد خسر الكثير من وزنه عما كان عليه سابقاً، لكنه بدا أيضاً بصحة جيدة. حسب كلامها.

جورج نادر بدا داخل قاعة المحكمة مهلهلا و قد خسر الكثير من الوزن، لكنه بدا أيضاً بصحة جيدة. — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) ٦ يونيو ٢٠١٩

وتتراوح عقوبة التهمة الموجهة لنادر بين السجن 15 و40 عاما، وفقاً للقانون الأمريكي.

وسبق لنادر إدانته بنفس التهمة عام 1991، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة لصالحه.

وأشارت وقفي إلى أن قاضي محكمة الجزاء لشرقي فيرجينيا رفض طلب محامي جورج نادر بجلوس موكله أثناء مخاطبة القاضي له، قائلة :” إن محامي وقفي كان يلمح إلى مزاعم حول “وضع صحي” ولكن القاضي لم يأبه به”.