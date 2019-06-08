“شاهد” صور التقطها غوّاصون تُظهر الدمار بالسفن الأربعة التي تعرّضت للتخريب قبالة سواحل الإمارات

بعد الإعلان عن نتائج تحقيق استهداف “السفن الأربعة”، قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، 12 مايو/آيار الماضي، والتي أفضت إلى أن “دولة تقف وراء التخريب”، وفق إعلام سعودي رسمي، نشرت وسائل إعلام صوراً سلمتها الإمارات والسعودية والنرويج للسفن التجارية التي تعرضت للتخريب.

وتظهر الصور التي التقطها غواصون الآثار الكبيرة للاعتداء على السفن.

#Breaking #MiddleEast #Iran ~ Alert -First photos: Oil tanker attack in Gulf of Oman probe reveals new photos, blames likely "state actor" ~ U.S. blames Iran https://t.co/K0NilFM6cI pic.twitter.com/WSQNnBh7j3 — Pamela Falk (@PamelaFalk) June 7, 2019

وأفادت فضائية الإخبارية السعودية الرسمية، عبر حسابها بـ”تويتر”، فجر الجمعة، أن “نتائج التحقيق المشترك تشير إلى أن دولة (لم تسمها) تقف وراء تخريب السفن قبالة سواحل الإمارات”، مرجحة “استخدام ألغام بحرية وزوارق سريعة في العملية”.

وأفادت النتائج أن “الألغام تمت زراعتها من قبل غواصين على الأرجح”.

وذكرت فضائية “العربية” السعودية، فجر الجمعة، أن “الإمارات والسعودية والنرويج، قدمت الخميس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليات التخريب التي تعرّضت لها 4 سفن في الخليج”.

وأبلغت الدول الثلاث مجلس الأمن الدولي أن الهجمات التي تعرضت لها الناقلات يوم 12 مايو تحمل بصمات “عملية معقدة ومنسقة”، وأن إحدى الدول تقف وراء العملية على الأرجح، دون تسميتها.



وفي 30 مايو/آيار الماضي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لدى زيارته الإمارات آنذاك، إن إيران تقف وراء عملية التخريب التي استهدفت 4 سفن تجارية بينها اثنتان سعوديتان، قرب ميناء الفجيرة الإماراتي، في 12 مايو/ أيّار المنصرم، وإنه سيعرض أدلته على مجلس الأمن الدولي.



ووصفت إيران اتهامها باستهداف السفن بأنها “أخبار كاذبة”، نافية علاقاتها بتلك العملية التي دعت مبكرا إلى تحقيق بشأنها، وفق بيانات رسمية.واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مؤخرا الحديث عن تورط إيران بأنه بـ”اختلاق لمعلومات زائفة”.