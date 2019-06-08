“شاهد” داعية أردني شهير أصبح حديث مواقع التواصل بعد هذه الكلمات المؤثرة من أمام قبر ابنته المتوفاة بالسرطان

تحول الداعية الأردني المعروف الدكتور إياد قنيبي، إلى حديث مواقع التواصل بعد بث كلمة مؤثرة له عند قبر ابنته “سارة” التي توفيت فجر اليوم، السبت، بعد صراع مع مرض السرطان.

وظهر “قنيبي” وسط حشد كبير من الأردنيين أمام قبر ابنته، في فيديو بثته صفحته الرسمية على “فيس بوك” ورصدته (وطن) وهو ينعي ابنته سارة ذات الثلاثة عشر ربيعا بكلمات مؤثرة لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين شاركوا الفيديو على نطاق واسع.



وأثنى النشطاء على ثبات وصبر الداعية الأردني، ووعظه للناس بثبات رغم المصيبة التي حلت به والتي تهز الجبال الرواسي، حسب وصفهم.

يشار إلى أن كلمة الدكتور إياد قنيبي من أمام قبر ابنته سارة والمنشورة على صفحته، حققت أكثر من مليون مشاهدة في 5 ساعات، فضلا عن ما يزيد عن 58 ألف تفاعل وأكثر من 32 ألف مشاركة للمقطع.

والدكتور إياد قنيبي اسمه “إياد عبد الحافظ حماده قنيبي” وهو من مواليد عام 1975، ولد في الكويت ثم انتقل مع أسرته للأردن حتى حصل فيها على البكالوريوس في الصيدلة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

وفي عام 1999 حصل إياد قنيبي على منحة كاملة من جامعة هيوستن الأمريكية في ولاية تكساس، فسافر إليها عام 1999 حصل على درجة الدكتوراة في علم الأدوية عام 2003 بتقدير ممتاز، ويعمل في كلية الصيدلة بجامعة العلوم التطبيقية في عمان منذ 2003 وحتى اليوم. وبالإضافة إلى عمله الأصلي، عمل كمحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

عام 2016 تم القبض عليه بمنطقة الدوار السابع، بسبب مقال حذر فيه من خطورة “إسراع الأردن نحو الهاوية”، وبعدها رفضت محكمة أمن الدولة تكفيله ووجهت له تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي”، قبل أن تقوم الحكومة الأردنية بالإفراج عنه في مايو 2016، حيث إن محكمة التمييز أقرت بعدم وجود أي جرم مادي أو معنوي ارتكبه قنيبي.