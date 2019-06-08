“شاهد” السعودية ترسل شحنات أسلحة وآليات للمجلس العسكري في السودان لقتل المدنيين والتنكيل بهم

نشر الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني والمحامي الدولي، وثيقة وصوراً تُظهر إرسال السعودية شحنات أسلحة وآليات عسكرية الى السودان لقتل وقمع المتظاهرين المدنيين.

وقال الخبير القانوني إن تلك الشحنات ارسلتها السعودية من ميناء جدة لمليشيات “الجنجويد” لتقتل وتنكل بأبناء السودان والتي يتزعمها المدعو محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري.

وأكد المحامي الدولي أن شحنات الأسلحة والآليات العسكرية هي من نفس شحنات المعدات والآليات العسكرية “التي ترسلها المملكة لمليشيات حفتر ليحرق بها الشعب في ليبيا. بينما تقوم هي مباشرة مع الإمارات بحرق شعب اليمن”.

شحنات أسلحة وآليات عسكرية ترسلها #السعودية من ميناء #جدة لمليشيات #الجنجويد التي تقتل وتنكل بأبناء #السودان والتي يتزعمها المدعو حميدتي وهي نفس شحنات المعدات والأليات العسكرية التي ترسلها لمليشيات #حفتر ليحرق بها الشعب في #ليبيا.

بينما تقوم هي مباشرة مع #الإمارات بحرق شعب #اليمن. pic.twitter.com/7aOBzjBKZs — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 6, 2019

في ذات السياق، وتأكيداً لدور الإمارات في حالة الفوضى الدموية التي ينزلق إليها السودان في الأيام الأخيرة، وثق مقطع فيديو، استخدام قوات الدعم السريع السودانية، مدرعات إماراتية، في أحد الشوارع القريبة من مقر اعتصام القيادة العامة الذي تم فضه بالقوة، وقتل أكثر من 113 متظاهراً وأصيب حوالي 500 آخرين.

كشف ذلك، الصحفي الاستقصائي الأمريكي “كريستيان تريبرت”، مؤكداً أنّ المدرعات الإماراتية التي رُصِدت بالخرطوم هي من نوع “عجبان 440″، وشوهدت بالعاصمة السودانية في خضم تصاعد العنف.

وقال “تريبرت” إن الجميع ظن أن المدرعات أمريكية الصُّنع، لأنها مشابهة لآليات الجيش الأمريكي، لكن تبين أنها مدرعات إماراتية.

من جانبٍ آخر، قال خبير عسكري سوداني لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تلقى الضوء الأخضر من السعودية وحلفائها الإقليميين، لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش الاثنين الماضي.

ونقل الموقع عن الخبير -الذي طلب عدم كشف هويته- قوله إن البرهان ناقش خطط تدمير موقع الاعتصام خلال رحلاته إلى السعودية والإمارات ومصر.

وأوضح الخبير أن تفريق الاعتصام كان إحدى النقاط الرئيسية في جدول الأعمال الذي ناقشه البرهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مضيفا أن البرهان لو لم يحصل على الضوء الأخضر من حلفائه الإقليميين لما تمكن من ارتكاب مثل هذه الجريمة.

يُذكر أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري، التقى هو الآخر محمد بن سلمان في جدة يوم 23 مايو/أيار الماضي.