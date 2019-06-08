الأمير تركي الفيصل يكشف سبب إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر
الأمير تركي الفيصل يكشف سبب إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر
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رئيس الإستخبارات السعودية الأسبق يكشف: لهذا السبب تم إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر

كتب وطن
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في برنامج حواري، وردا عن سؤال حول سبب رمي جثة زعيم تنظيم “القاعدة”   في البحر بدلا من دفنه، كشف رئيس الاستخبارات الأسبق، عن  السبب الفعليّ لذلك التصرّف.

وقال الأمير تركي، إنه بحسب كلامهم -أي “الأمريكان”- فقد ألقوا بجثة “ابن لادن” في البحر لأنهم لم يريدوا أن يكون له مشهد أو مزار أو شيء يجلب الناس إليه فلو دفن في أرض معينة ربما أصبح محلا للزيارة.

وفيما يخص سبب قتل الأمريكان بن لادن بدلا من اعتقاله، قال الأمير السعودي إنه ليس لديه أي تحليل لذلك، وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة كان يحمل السلاح وقتل لهذا السبب.

كما أشار الأمير تركي إلى أنه طلب من، الملا عمر، القائد الأعلى والزعيم الروحي الأسبق لحركة “طالبان” الأفغانية تسليم أسامة بن لادن للسعودية أكثر من مرة عام 1998، وكان ذلك بناء على طلب من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إبان توليه ولاية العهد، إلا أن الملا عمر رفض تسليم بن لادن.

وتم قتل أسامة بن لادن في مايو 2011 في إحدى ضواحي مدينة “أبوت آباد” الباكستانية، وذلك بعملية أجرتها القوات الخاصة الأمريكية، وبعد اختبارات الحمض النووي والتحقق من هويته حسب الرواية الأمريكية، تم إلقاء جثة بن لادن في البحر في ظروف سرية. 



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