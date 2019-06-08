المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ينشر فيديو لإثارة الفتنة والخلاف بين الكويت والسعودية .. ومغرّدون يُخرسونه

بهدف إثارة الفتنة والخِلاف بين السعودية والكويت، نشر المغرّد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي” فيديو خلال أحد المجالس للشيخ الكويتي الشيخ علي جابر العلي الصباح.

وزعم “المزروعي” في تعليقه على المقطع أنّ الشيخ علي جابر العلي الصباح، يسيء للشعب السعودي والملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود .

الشيخ علي جابر العلي الصباح في مقطع يسيئ للشعب السعودي والملك فيصل رحمة الله عليه افا يا الصباحي المملكة الها وقفات ولولها كان صارت علوم … pic.twitter.com/s94qFCmAHX — حمد المزروعي (@uae_3G) June 7, 2019

واتضح للمغرّدين والنشطاء أن غاية “المزروعي” من نشر الفيديو، هي الفتنة ونشر العداء بين السعوديين والكويتيين، مطالبينه بعدم التدخل في شؤون البلدين .

الكويت حبيبتنا بس انت كل تبن ومالك شغل . — حرب Bin (@k_ad77) June 7, 2019

مو عاجبينك الكويتيين🇰🇼 لانهم اذكياء صح ولا يسوون لك ريتويت حق سخافاتك ❗️



كسعودي أقولها لك والله لو تعطينا اعيونك محد بالعك وانا اشره على كل 🇸🇦سعودي يتابعك — ✌إرادة الشعوب (@vvvvvvviiippppp) June 7, 2019

هذا ماهو يسئ لنا الله يهديك ياحمد ال الصباح طيبين جداً هذا يذكر سالفة استشاهد الملك فيصل رحمه الله لإنه كان موجود في مكتب الملك بصفته مسئول كويتي سياسي آتي لزيارة عمل واحرجه الامن لانهم مايعرفونه اثناء الحادثه فقط — مانع ال قراد (@ma2014nas) June 9, 2019

السعودية والكويت عينان في راس اذا انجرحت أحد العيون بكت معها الآخرى والكويت والسعودية أكبر منكم ولا تستطيع ياصغير أن تفتن بينهما أو تفرقهما والاخطاء من الافراد في كل دولة ومجتمع بل في كل أسرة ولكنا لا ننظر لأي خطأ سواء كان صحيح أو خطأ بما انه فردي لايمثل الشعب والدولة !!!!؟؟ — أبابيل ..🇰🇼 (@Mms__70) June 8, 2019

اذا قصدك تسوي فتنه بيننا وبين الكويت ف انت تحلم فيها حتى ب حلمك يمكن م تجي الكويت حبيبة المملكه🤫♥️ — R..🇸🇦🇰🇼 (@1932_9_23ksa) June 9, 2019

وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.

ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.