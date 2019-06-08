المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ينشر فيديو لإثارة الفتنة والخلاف بين الكويت والسعودية .. ومغرّدون يُخرسونه

بهدف إثارة الفتنة والخِلاف بين السعودية والكويت، نشر المغرّد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي” فيديو خلال أحد المجالس للشيخ الكويتي الشيخ علي جابر العلي الصباح.
وزعم “المزروعي” في تعليقه على المقطع أنّ الشيخ علي جابر العلي الصباح، يسيء للشعب السعودي والملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود .
واتضح للمغرّدين والنشطاء أن غاية “المزروعي” من نشر الفيديو، هي الفتنة ونشر العداء بين السعوديين والكويتيين، مطالبينه بعدم التدخل في شؤون البلدين .
وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.
ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.
هولاء تخصصهم بث الفتن بين الشعوب هذه شغلتهم هم السوسه اللي تنخر في جسم الأمه لا أحد يعتب عليهم.