أكاديمي عُماني مهاجما مشايخ السعودية: أشعلوا الفتن وزجوا بالشباب في نيرانها والآن منشغلون بتسويق البخور

شن الأكاديمي العُماني حيدر اللواتي، البروفيسور السابق بجامعة السلطان قابوس، هجوما عنيفا على مشايخ وعلماء السعودية الذين صدروا فتاوى الجهاد وزجوا بالشباب في الحرب ثم تبرأوا من هذه الفتاوى مؤخرا تماشيا مع ما يطلبه الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.

وقال “اللواتي” في تلميح صريح لهؤلاء العلماء وفق ما رصدته (وطن) على حسابه بتويتر:”اشعلوا الفتن وزجوا بالشباب في نيرانها بفتاوي الجهاد والنفير وحملات تجهيز المجاهدين فشردوا الشعوب ودمروا الاوطان وشوهوا صورة الاسلام”

اشعلوا الفتن وزجوا بالشباب في نيرانها بفتاوي الجهاد والنفير وحملات تجهيز المجاهدين فشردوا الشعوب ودمروا الاوطان وشوهوا صورة الاسلام والان اراهم منشغلين بتسويق البخور والشاي والعطور وببرامج السياحة وتنمية الذات والتدريب والادارة!



لماذا لا تطالب الدول المتضررة بمحاكمتهم؟ — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) June 8, 2019

وتابع ساخرا وداعيا لمحاكمة هؤلاء المشايخ:”والان اراهم منشغلين بتسويق البخور والشاي والعطور وببرامج السياحة وتنمية الذات والتدريب والادارة! لماذا لا تطالب الدول المتضررة بمحاكمتهم؟”

من جانبه رد الخبير القانوني والمحامي الدولي الدكتور محمود رفعت على تغريدة الأكاديمي العماني، موضحا أن مشايخ الديوان الملكي في السعوديى استخدموا الدين للزج بجيلنا بحروب بالوكالة عن الآخر في أفغانستان والعراق وسوريا والآن يجهزوا الجيل الحالي ليحارب إيران وكالة عن إسرائيل، مشيرا إلى أن الحلول ليست قضائية، فلا قضاء بمجتمع مغيب العقل.

المشكلة تعن بانعقاد الاختصاص القضائي.. رغم أن ما ذكرته أصاب كبد الحقيقة، فقد استخدموا الدين للزج بجيلنا بحروب بالوكالة عن الآخر في أفغانستان والعراق وسوريا والآن يجهزوا الجيل الحالي ليحارب إيران وكالة عن إسرائيل.. الحلول ليست قضائية، فلا قضاء بمجتمع مغيب العقل. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 8, 2019

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالظهور الأخير للداعية الإسلامي السعودي عائض القرني، أحد قيادات الصحوة، والذي اعتذر فيه باسم الصحوة للمجتمع السعودي عن التشدد الديني، وما وصفه بالأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وسماحة الإسلام والدين المعتدل الوسطي وضيقت على الناس، وذلك في مفاجأة أطلقها القرني عبر برامج “الليوان” في قناة روتانا خليجية.

وقال عائض القرني في حواره المثير للجدل مع عبدالله المديفر: “أنا الآن مع الدين المعتدل الوسطي الذي نادي به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأنا في المرحلة من التعسير للتيسير ومن التنفير للتبشير”.

ويذكر أن الصحوة تيار فكري سعودي ظهر أواخر الثمانينيات، سحب البساط من المؤسسة التقليدية وقدم خطابا مختلفًا، تصادم مع السلطة السياسية والدينية قبل أن يراجع أفكاره، من أبرز رموزه سلمان العودة وعائض وعوض القرني.