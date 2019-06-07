فيديو يزعم تأكيد تهمة اغتصاب نيمار امرأة في باريس
فيديو يزعم تأكيد تهمة اغتصاب نيمار امرأة في باريس
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فيديو| توثيق تهمة اغتصاب “نيمار” امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس

كتب وطن
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نشر موقع “eurosport.ru” فيديو يزعم فيه توثيق تهمة النجم البرازيلي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، امرأة في أحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، الشهر الماضي.

 وتم تداول الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ويظهر فيه الشجار المزعوم بين اللاعب البرازيلي والمرأة التي تقدمت الجمعة الماضي بشكوى ضد أغلى لاعب في العالم، تتهمه باغتصابها في 15 مايو بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس. 

ويمكن سماع حوار قصير في الفيديو، عندما تقوم الفتاة بصفع شريكها قائلة: “سأضربك الآن، هل تعرف لماذا؟ بالأمس كنت تؤذيني وتركتني وحدي هنا”.

وتزعم صاحبة الشكوى أنه “جرح عواطفها” حين وصل في حالة سكر إلى غرفتها بالفندق، فتحدثا وتبادلا بعض المداعبات “لكنه تغير فجأة وأصبح عدائيا ولجأ إلى العنف من أجل إقامة علاقة جنسية” من دون موافقتها، لذلك غضبت وغادرت العاصمة الفرنسية.

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  1. نيمار يقول

    هذا يسمى اعتداء وليس اغتصاب !هي كانت مخططة سلفا لاستغلالة ماليا والدليل تسجيل اللقاء على الفيديو!سوف تنتهي القصة بتعويض مالي كبير!
    ملاحظة: نيمار ضعيف البنية وكثرة اصاباتة دليل على كلامي وبناءا علية ياريت يلعب مع منتخب البرازيل للسيدات!؟ لانة لا يمكن الوثوق بنيمار انة سيلعب دون اصابات والخروج باكيا كالعادة !المبلغ الذي حصل علية لا يستحقة

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