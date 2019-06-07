فيديو| أحلام تقود سيارة في شوارع جدة بالسعودية .. وانتقادات بسبب مناقضتها لنفسها!

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو وهي تقود سيارة في شوارع مدينة جدة السعودية، ما عرّضها لانتقادات حادّة، وذلك بسبب موقفها السابق والمعارِض لقيادة المرأة السيارة في السعودية.

وفي الفيديو الذي نشرته أحلام، تظهر وهي تقود السيارة بنفسها في مدينة جدة، وإلى جانبها شخص لم يظهر وجهه، حيث كانا في طريقهما الى مسرح الحفل الذي ستحييه.

وكانت أحلام قالت: “مدامكم مسختوها معي وآخر رد لكم مني، مشوا بوزكم ما في سواقة ويا الله اقطعوا، أنا ضد السواقة في السعودية بلد الحرمين”.

وكانت أحلام قد قالت حينها مدافعة عن رأيها بالقول إنها تحمل رخصة قيادة منذ أكثر من 20 سنة، إلا أنها لا تقود، وتملك أربعة سائقين خاصين، وتجلس في الكرسي الخلفي بكل أريحية مع وجود الشاي، والقهوة، وشخص يفتح لها الباب، وآخر يغلقه، على حد قولها.