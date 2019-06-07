عميد المخابرات القطرية شاهين السليطي يلجم “قرقاش” ويردّ على أوهامه بتنازل قطر عن سيادتها وكرامتها

زعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنّ دولة قطر مع حلول الذكرى الثانية للحصار الذي فرضته عليها دول الحصار، “لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات”.حسب تعبيره

وادّعى “قرقاش” في تغريداتٍ له عبر “تويتر” أن “دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله”.كما قال

مع حلول الذكرى الثانية لمقاطعة قطر من الواضح أن الدوحة لم تتمكن من فك أزمتها بل عمقتها نتيجة لسياسة سلبية بحثت عن المواجهات، توجه تنقصه الحكمة وجاءت تداعياته سلبية عليها. دور الدوحة الفاعل تضرر نتيجة للمقاطعة وحلت المظلومية محله. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 7, 2019

كما ادّعى “قرقاش” أن سيادة قطر كانت الضحية الأكبر خلال العامين، معتبراً أن قطر أصبحت مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية.على حدّ ادعائه

ولعل السيادة التي طالما تشدقت بها الدوحة كانت الضحية الأكبر خلال العامين، فأصبحت قطر مرتهنة في قرارها السياسي لمجموعة من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وأصبح ترددها شعار مرحلة انقطاعها عن محيطها، الأزمة كشفت ضعف الدوحة مقارنة بين واقعها وطموحها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 7, 2019

وتابع مزاعمه قائلاً: “كما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة، العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي”.

وكما تبين من القمة الخليجية الأخيرة فلا حل لأزمة الدوحة بالأساليب التقليدية ودون مراجعة صريحة للسياسات التي قادها الشيخ حمد بن خليفة، العقل والمنطق يفرض على الشيخ تميم مراجعة صريحة وتبني توجه جديد ينهي أزمة بلاده ويعيدها إلى محيطها الخليجي والعربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 7, 2019

وردّ العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، على ادعاءات “قرقاش” بالقول: “وزير الذباب الالكتروني قرقاش يتوهم بأن قطر ستتنازل عن سيادتها وكرامتها. يا وزير المستعمرات الضبيانيه عليك ان تستوعب بان قطر عصية عليك وعلى معزبك وان القرصنه والفبركة والتدابير اللي تنومس في تويتر ذبابة سنه ثلاث اربع او عشر خير ياطير في كل يوم نزيد عزم وصلابه”.

#وزير_الذباب_الالكتروني قرقاش يتوهم بأن قطر ستتنازل عن سيادتها وكرامتها.

ياوزير المستعمرات الضبيانيه عليك ان تستوعب بان قطر عصية عليك وعلى معزبك وان

القرصنه والفبركة والتدابير اللي تنومس في تويتر ذبابة

سنه ثلاث اربع او عشر خير ياطير في كل يوم نزيد عزم وصلابه

اسمع يا !! 👇 pic.twitter.com/gJp4j12t0z — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) June 7, 2019

وأنهى الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 من يونيو/حزيران 2017، عامه الثاني، وسط مزاعم تحاول الترويج لها تلك الدول بأنّ الدوحة تدعم “الإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر جملةً وتفصيلاً.

وقد رافق الحصار إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. كما أغلقت السعودية مكاتب قناة “الجزيرة” القطرية في الرياض.

وفي 22 من يونيو/حزيران، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحددت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها، وحتّى يومنا هذا ترفض دولة قطر تلك الطلبات وتعتبرها مسّاً بسيادتها وتدخلاً في شؤونها الداخلية، ولا تتعاطى معها؛ نظراً لعدم قانونيتها.