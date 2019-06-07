شاهد| شرطة دبي تكشف سبب كارثة الحافلة العُمانية التي أودت بحياة 17 شخصًا

كشفت شرطة دبي، الجمعة، سبب حادث السير الذي تعرضت له حافلة قادمة من سلطنة عمان، الخميس، على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، وراح ضحيته 17 شخصًا، من جنسيات مختلفة.

ووقع الحادث –وفقاً لشرطة دبي- نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مسارًا غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية، ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب.

وقالت صحيفة ”الإمارات اليوم“: ”إن السائق سلك المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية، دون أن ينتبه إلى لوحة تنبيه تشير إلى أن هذا المسار غير مخصص للحافلات، إضافة إلى إرشادات تحذيرية لم ينتبه لها، ومطب صناعي، وحاجز علوي لتنبيه السائقين بأن ارتفاع الطريق غير مناسب لحافلاتهم؛ لأن المسار يؤدي في النهاية إلى جسر ارتفاعه أقل من ارتفاع الحافلة“.

وأضافت أن السائق ”استمر في طريقه رغم هذه التحذيرات حتى اصطدمت الحافلة بحاجز يقطع الطريق أفقيًا من جهة اليسار، واخترق هذا الحاجز الزجاج الأمامي للحافلة، ليقتل غالبية الركاب الذين كانوا يجلسون في جهة اليسار“.

ونقلت قول السائق الذي أصيب إصابات متوسطة، إنه ”لم يلاحظ اللافتات الموجودة على الطريق، ولم ينتبه للمطب وحاجز السقف، بسبب ستارة على الزجاج استخدمها لحجب أشعة الشمس“.

وأشارت إلى أن ”قوة اصطدام الحافلة بالحاجز تدل على أن السائق لم يكن ملتزمًا حتى بسرعة الطريق المحددة بـ40 كيلومترًا في الساعة“.

و أصدرت شركة النقل الوطنية العُمانية بعد الحادث المؤسف، قرارا بتعليق جميع رحلات خط “مسقط-دبي” حتى إشعار أخر، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقالت الشركة في بيان لها الخميس، إن إحدى حافلاتها المتجهه إلى دبي على خط رقم “201” تعرضت لحادث مؤسف في إمارة دبي، ما أسفر عن مقتل 15 شخص، فضلاً عن 5 إصابات في حالة حرجة -توفي منهم 2 لاحقًا-.

وأكدت الشركة، أنها فور تلقيها نبأ الحادث، عملت على متابعة التفاصيل مع الجهات المختصة في إمارة دبي للوقوف على تفاصيل الحادث ومسبباته.