بهذه الطريقة .. موظف في مطار الكويت يختطف عاملة فلبينية ويغتصبها ثمّ يُعيدها للمطار!

اتهمت عاملة فلبينية أحدَ موظفي مطار الكويت، بخطفها والاعتداء عليها ومواقعتها بالإكراه، بعدما تحايلَ عليها وأخرجها من المطار.

وأخبرت العاملة الفلبينية كفيلها بما تعرضت له لدى وصولها.

وعلى الفور تقدّم كفيلُ الخادمة بشكوى إلى أحد المخافر بما أخبرته به من الخطف والمواقعة بالإكراه من قبل موظف يعمل داخل المطار تحايل عليها وأخرجها من المطار، وأجبرها على صعود سيارته، وتوجه بها إلى مكان لا تعرفه، خالٍ من المارة، حيث أوقف سيارته وهتك عرضها بالإكراه، وبعد الانتهاء من فعلته أرجعها إلى المطار.

وأوضح مصدر مطلع لصحيفة ”الراي“ الكويتية أن ”المجني عليها ذكرت أن المعتدي يرتدي زيًا مشابهًا لزي العاملين في مطار الكويت الدولي، إلا أنها لم تستطع تمييزه، ليتم تسجيل قضية جنائية بمسمى (خطف ومواقعة بالإكراه)، وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم“.

وأضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الفاعل، ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره، مشيرًا إلى أن ”الضرورة تقتضي غربلة بعض رجال الأمن، خصوصًا ممن يعملون في مواقع حساسة“.