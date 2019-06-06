هذه حقيقة إصدار العاهل السعودي عفواً ملكياً للافراج عن سلمان العودة ورفاقه

تضاربت الانباء، الصادرة من العاصمة السعودية الرياض، الخميس، حول إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بالافراج عن الشيخ سلمان العودة وعدد آخر من الشيوخ والعلماء في المملكة السعودية.

وذكرت مصادر سعودية أن هناك قرارا ملكيا صدر يقضي بالإفراج عن سلمان العودة وعدد من العلماء، وفق موقع الساعة، ولكن لم ينشر الديوان الملكي السعودي أو وكالة الأنباء السعودية أي تأكيد لهذا النبأ الذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع الساعة عن مصدر سعودي، أن القصر الملكي في المملكة يعتزم إصدار عفو ملكي عن عدد من العلماء والدعاء على رأسهم سلمان العودة التي أكدت المصادر أنه لن يتم إعدامه عقب انتهاء عيد الفطر المبارك كما تداولت بعض وسائل الإعلام العربية والمحلية.

ولم يعلق نجل عبد الله العودة، نجل الداعية البارز، على الانباء التي تتحدث عن إصدار عفواً ملكياً عن والده، وعدد من الدعاة والعلماء. حسب ما تابعت “وطن”، بالإضافة إلى حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين بالسعودية.

يشار إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أصدر مؤخرا بيانا حول نية السلطات في السعودية، اعدام سلمان العودة عضو الاتحاد، وعدد آخر من رجال الدين في البلاد الذين اعتقلوا سابقا في سياق الحملة الأخيرة التي استهدفتهم.

وحذر الاتحاد العالمي، من إقدام السلطات السعودية على تنفيذ هذه الخطوة بحق العلماء والدعاء، واصفة ذلك حال تم إقراره بأنه كارثة وسيشكل جريمة كبيرة، داعيا في الوقت ذاته إلى الدعاء لجميع المعتقلين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.