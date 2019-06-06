قطر تتسلم رافال
قطر تتسلم رافال
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مع مرور عامين على حصارها .. قطر تحصن سماءھا بدرعٍ جدیدٍ من طائرات “الرافال” المقاتلة .. تعرّف على قدراتها الهائلة

كتب وطن
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تزامناً مع مرور عامين على ، واندلاع الأزمة الخليجية، وبحضور أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسلمت القوات الجوية الأميرية القطرية الفوج الأول من طائرات “” الفرنسية المقاتلة، في في .

ويأتي تسليم الفوج الأول من الطائرات ضمن اتفاقية موقعة بين قطر وفرنسا عام 2015، وتقضي بتزويد القوات الجوية القطرية بـ24 طائرة منها، ثم ألحق بها لاحقا بند لإضافة 12 طائرة.

وإلى جانب حضر حفل استقبال المقاتلات وزيرُ الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وكبار القيادات في الجيش القطري، وتم تقديم عرض جوي لطائرات رافال في سماء مدينة دخان.

قدرات خارقة

وطائرة رافال -التي تصنعها شركة داسو للصناعات الجوية- قادرة على تنفيذ مهام متعددة، ومزودة بجهاز استهداف متطور لتوجيه الذخائر الحية، كما تمتلك منظومة حرب إلكترونية متكاملة.

وبموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات على أيدي مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

وكانت قطر أطلقت اسم “العاديات” على سرب المقاتلات عندما تسلمت أول مقاتلة رافال في فبراير/شباط الماضي، والاسم مأخوذ من القرآن الكريم، ويعني “الجياد” التي تتسابق في ساحة المعركة.

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