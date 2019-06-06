مع مرور عامين على حصارها .. قطر تحصن سماءھا بدرعٍ جدیدٍ من طائرات “الرافال” المقاتلة .. تعرّف على قدراتها الهائلة

تزامناً مع مرور عامين على حصار قطر، واندلاع الأزمة الخليجية، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تسلمت القوات الجوية الأميرية القطرية الفوج الأول من طائرات “رافال” الفرنسية المقاتلة، في قاعدة دخان الجوية في قطر.

قطر تحصن سماءھا بدرع جدید وتتسلم الفوج الأول من طائرات (الرافال) المقاتلة التي تتوجه اليوم إلى أرض الوطن بقيادة قطرية.#رافال_العادیات pic.twitter.com/n60oBT1d2r — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) June 5, 2019

ويأتي تسليم الفوج الأول من الطائرات ضمن اتفاقية موقعة بين قطر وفرنسا عام 2015، وتقضي بتزويد القوات الجوية القطرية بـ24 طائرة منها، ثم ألحق بها لاحقا بند لإضافة 12 طائرة.

وإلى جانب الأمير تميم حضر حفل استقبال المقاتلات وزيرُ الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وكبار القيادات في الجيش القطري، وتم تقديم عرض جوي لطائرات رافال في سماء مدينة دخان.

قدرات خارقة…

وطائرة رافال -التي تصنعها شركة داسو للصناعات الجوية- قادرة على تنفيذ مهام متعددة، ومزودة بجهاز استهداف متطور لتوجيه الذخائر الحية، كما تمتلك منظومة حرب إلكترونية متكاملة.

وبموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات على أيدي مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

وكانت قطر أطلقت اسم “العاديات” على سرب المقاتلات عندما تسلمت أول مقاتلة رافال في فبراير/شباط الماضي، والاسم مأخوذ من القرآن الكريم، ويعني “الجياد” التي تتسابق في ساحة المعركة.