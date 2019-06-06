عائلة “البذيء” حمد المزروعي تتبرأ منه بعد تطاوله على والدة أمير قطر: نحن عرب أقحاح ولا مكان بيننا لديوث

مع استمرار تطاوله على قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وخوضه في أعراض الأسرة الحاكمة، أعلن حمدان المزروعي عن تبرؤ عائلة “المزروعي” من المغرد الإماراتي البذيء المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي، خاصة في أعقاب تطاوله الأخير على الشيخة موزا والدة أمير قطر.

وقال “المزروعي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تغريدة المزروعي المسيئة للشيخة موزا:” بعيدا عن الخلافات السياسية الشاذ حمد المزروعي لا يمثلنا و لا نتشرف بنسبه لنا”

بعيدا عن الخلافات السياسية

الشاذ حمد المزروعي لا يمثلنا و لا نتشرف بنسبه لنا ، فنحن عرب أقحاح و لا مكان بيننا لديوث يسيء لنساء العرب .. https://t.co/KrNxrcRGDC — حمدان المزروعي (@uae_i8) June 6, 2019

وتابع موضحا:”فنحن عرب أقحاح و لا مكان بيننا لديوث يسيء لنساء العرب”

والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، هو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.

واشتهر صبي “ابن زايد” بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية في تغريداته، دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.

واشتهر “المزروعي” بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” و”شيميل الخليج” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته، حتى أنهم خصصوا له قبل مدة وسم “#راعي_الخنازير بعد تداول صورة له مع خنازير برية تم اصطيادها، مؤكدين أن الوصف ينطبق عليه تماما فهو يدعو للدياثة ويشترك مع الخنزير في خبثه وتصرفاته القذرة.