شبكة الصحفيين السودانيين تهاجم قناة “العربية” السعودية: “تحرف القول عن موضعه”

هاجمت شبكة الصحفيين السودانيين السلوك الإعلامي لبعض القنوات العربية من خلال مواقفها التي وصفتها بغير المهنية والمنحازة ضد الثورة السودانية، وعلى رأسها قناة “العربية” السعودية الموجهة من الديوان الملكي.

وخصت الشبكة في بيان لها قناتي “العربية” و”العربية الحدث” اللتين ظلتا “تحرفان القول عن موضعه في تصريحات متحدثي الثورة السودانية”.

تدين شبكة الصحفيين السودانيين بشدة السلوك الإعلامي لبعض القنوات العربية، من خلال مواقفها غير المهنية والمنحازة ضد الثورة السودانية. وتخص شبكة الصحفيين السودانيين بالذكر قناتي "العربية" و"العربية الحدث" @AlHadath @AlArabiya pic.twitter.com/hfRih2pZu6 — Sudanese Journalists Network (@SJNET) June 5, 2019

وأضاف البيان أن “التجاوزات المهنية” لم تتوقف عند هذا الحد “بل وفي بعض الأحيان تخرج القناتان الحديث عن سياقه، وتفرغه من محتواه، ليبدو مختلا مرتبكا، الأمر الذي يقصد منه إثارة الفتنة في وسط جماهير شعبنا”.

كما اتهمت الشبكة هاتين القناتين بتبني مواقف ودفوعات وسياسات المجلس العسكري السوداني بشكل كامل.

وطالبت الشبكة هذه القنوات الإعلامية بالالتزام بالشرف الصحفي والمهني وعدم التحول إلى “الأبواق لدوائر إقليمية ودولية تقف ضد الثورة السودانية”. وأشادت بـ “المواقف المشرفة التي أعلنها بعض الصحفيين السودانيين بمقاطعة القناتين”.