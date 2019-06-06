“شاهد” عبدالله العذبة: لا أعتقد أن هناك صلح قريب ما دام محمد بن زايد مستمر في هذا الأمر

قال الكاتب القطري المعروف عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، إن دول الحصار تستقوي بأطراف خارجية لاستمرار الأزمة الخليجية.

وأضاف “العذبة” في حلقة خاصة من برنامج “الحقيقة” على تلفزيون قطر مساء أمس، أنه لا يعتقد أن هناك صلح قريب “ما دام محمد بن زايد يحصل على الدعم من اللوبيات الأمريكية، مشيرا إلى أن السعودية في حالة تراجع وتخلت عن دورها التقليدي الديني، حسب وصفه.

عبدالله بن حمد العذبة:

-دول الحصار تستقوي بأطراف خارجية لاستمرار #الأزمة_الخليجية

-لا أعتقد أن هناك صلح قريب ما دام محمد بن زايد يحصل على الدعم من اللوبيات الأمريكية

–#السعودية في حالة تراجع وتخلت عن دورها التقليدي الديني pic.twitter.com/XSxXcsoyAZ — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) June 5, 2019

وتابع: “هنا يجب أن نؤكد على أن الحل في المشكلة في أبوظبي وليس في الرياض، وهناك دلائل على ذلك؛ من بينها الاتصال الذي حدث بين الأمير تميم، ومحمد بن سلمان ولي عهد السعودية، في بداية الأزمة، بوساطة ترمب رئيس أكبر دولة في العالم، وبعد نصف ساعة فقط من الاتصال والتنسيق الذي جرى بين الدولتين، خرج عادل الجبير وهاجم دولة قطر، وهذا ما حدث في القمة الخليجية الأخيرة في مكة أيضاً.”

عبدالله بن حمد العذبة:

–#الأزمة_الخليجية مستمرة على حالها إلا إذا تدخلت أطراف مؤثرة في إدارة ترمب لحلحلتها

-محمد بن زايد يعرف أنه فقد دوره المهم في الولايات المتحدة بعد أن خسر هيلمانه بأنه يستطيع حماية منطقة الخليج، كل ذلك تم نسفه بعد حادث الفجيرة pic.twitter.com/5HyLRnQUrs — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) June 5, 2019

ولفت رئيس تحرير “العرب” إلى ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” قبل ذلك من تحقيق موسّع يقول إن الحاكم الأقوى الذي يدير المنطقة حقيقة ليس محمد بن سلمان ولكن محمد بن زايد، وإن الأخير هو الذي يتحكم في السعودية حتى في سياساتها الداخلية.

وأكد على أن محمد بن زايد له رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك حل للأزمة الخليجية إلا عبر بوابة أبوظبي، والقرار في أبوظبي، مشيراً إلى أن ما جاء في تحقيق «نيويورك تايمز» يفيد بأن ابن زايد هو من أوصل ابن سلمان إلى ولاية العهد، ولديه «لوبي» قوي في الولايات المتحدة.

وقال العذبة: «دائماً يردّدون أن دولهم غنية وأنهم غير طامعين في احتلال دولة قطر، ولكن هذا ما أكدته (وول استريت جورنال) في تحليلها لرؤية 2030، بأن السعودية تخطط لتصبح أكبر مصدر للغاز في العالم».