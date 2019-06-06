“شاهد” صور عائلية خاصة نشرها الوليد بن طلال من على حمام السباحة تثير غضب السعوديين

تسببت صور عائلية نشرها الأمير السعودي الوليد بن طلال، رفقة أسرته من على حمام السباحة بأحد الفلل المملوكة له في جدل واسع بين متابعيه الذين رأى معظمهم أن نشر مثل هذه الصور أمر غير لائق.

الأمير السعودي نشر على حسابه في “تويتر” وفق ما رصدته (وطن) صورا تجمعه مع حفيداته، وهم يحتفلون بعيد الفطر على طريقتهم الخاصة.

وظهر الوليد مع حفيداته الخمس، وهن: جنى، وسارة، ومايا، ودلال، ونورة، وجميعهم بلباس السباحة ويستمتعون بالغوص في الماء.

وعبر سعوديون عن استيائهم من هذه الصور، معتبرين أنها صور خاصة لا يليق نشرها.. حسب قولهم.

صور خاصة جدا



تمنيت ما تنشرها 💔 حبا للاطفال و خوفا عليهم — مــــــازن (@Mznsubaie) June 4, 2019

الله يهديك ونسأل الله السلامه — ابوفراس (@Naaifnaaifnaaif) June 4, 2019

انا اشوف هالصور غير لائقه تنشرها ع الملأ خصوصاً ان حفيداتك ربي يصلحهم كبار شويه ع ذا الملابس وكل عام وانتم بخير — لين العنزي (@UfbPs) June 5, 2019

فيما هاجم آخرون الأمير السعودي بحدة ووجهوا له انتقادات لاذعة.

يالله سترك وستار من خلقك ، اللهم عافه ولا تبلانا — تركي بن ناصر (@turkialghafes) June 4, 2019

ي الوليد تمثل نفسك واهلك بهذه الصور الخادشه للحياء — khaled (@khaled2000011) June 6, 2019

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الذي أطلق سراحه في يناير 2018 من فندق “الريتز كارلتون”، بعد شهرين من الاحتجاز، هو الآن تحت الإقامة الجبرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مصدر قالت إنه مقرب من ولي العهد السعودي محد بن سلمان، قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يخضع للإقامة الجبرية ويحظر عليه مغادرة البلاد رغم الإفراج عنه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.