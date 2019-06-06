شاهد| الصورة الأخيرة للفنان الراحل محمد نجم من غرفة العناية المكثقة .. لم يُشارك في جنازته إلا 6 فنانين!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، الصورة الأخيرة للنجم المصري محمد نجم، وهو بداخل غرفة العناية المكثفة، قبيل الاعلان عن وفاته في أول أيام عيد الفطر.

وجرى تشييع جثمان الفنان الراحل بحضور عدد محدود للغاية من الفنانين لم يتعدَ 6 فنانين فقط.

ودخل نجم 75 عاما إلى العناية المركزة منذ أسبوعين على خلفية إصابته بجلطة دماغية، وأعلن عن وفاته الأربعاء.

وولد الفنان الراحل واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض في العام 1944 وبدأ مشواره الفني في مسرح عبد المنعم مدبولي وتتلمذ على يديه.

خاض في حقبة السبعينيات تجربة السينما فقدم أدوارا بسيطة في عدد من الأفلام، منها (حكايتي مع الزمان) و(مولد يا دنيا) و(صانع النجوم)، لكنه فضل التركيز في المسرح.

وكانت مسرحية «عش المجانين» التي قدمها أمام حسن عابدين وليلى علوي وميمي جمال عام 1979 بمثابة الانطلاقة والتأشيرة دخوله لقلوب المشاهدين.

صور من جنازة الفنان الراحل محمد نجم..