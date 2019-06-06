الحوثيون يوجّهون ضربةً قاصمة للسعودية في نجران .. سيطروا على 20 موقعاً ونثروا جثث الجنود القتلى على الأرض وأسروا آخرين

في ضربةٍ قويّة للسعودية التي تقود “التحالف العربي” في اليمن، أعلنت جماعة الحوثي، السيطرة على 20 موقعا عسكريا للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة، وسقوط أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف العربي، بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر.

جزء من العملية النوعية التي انتهت بتطهير أكثر من 20 موقع عسكريا في نجران#أعيادنا_جبهاتنا pic.twitter.com/8sKzHYCgR2 — عبدالباسط الشرفي (@shrffe) June 5, 2019

ووفق وكالة “سبأ”، في نسختها الخاضعة للحوثيين، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، إنهم أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (محاذية لليمن)”.

وأوضح أن السيطرة جاءت عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

#نجران: صور من مشاهد وزعها الاعلام الحربي لعملية نوعية تنتهي بتطهير عدد من التباب والمواقع غربي السديس واحراق مدرعات وآليات وقتلى وجرحى من المنافقين وأسر عدد منهم#أعيادنا_جبهاتنا pic.twitter.com/WBUU0H3MyT — فيصل مدهش (@FaisalModhsh) June 5, 2019

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة المسيرة (تابعة للحوثيين)، أن مسلحي الجماعة شنوا هجوما على مواقع الجيش السعودي قبالة نجران.

#نجران: صور من مشاهد وزعها الاعلام الحربي لعملية نوعية تنتهي بتطهير عدد من التباب والمواقع غربي السديس واحراق مدرعات وآليات وقتلى وجرحى من المنافقين وأسر عدد منهم#أعيادنا_جبهاتنا pic.twitter.com/C8kYq78Kjl — فيصل مدهش (@FaisalModhsh) June 5, 2019

وأضاف “سريع”، أن مسلحي الجماعة باغتوا مواقع الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.

وزعم أن أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف العربي، سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر.

ولفت إلى أن قوات الحوثي، تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري كبير.

#نجران

صور من عملية نوعية إنتهت بتطهير أكثر من 20 موقع عسكري واحراق آليات وجرافات عسكرية وتم أسر عدد المنافقين ولقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرين وأظهرت المشاهد فرارهم مذعوري

1#أعيادنا_جبهاتنا pic.twitter.com/ErtGLQJ87C — عبدالباسط الشرفي (@shrffe) June 5, 2019

وكشف “سريع”، أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 75 غارة لإسناد قواتهم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

#نجران: صور من مشاهد وزعها الاعلام الحربي لعملية نوعية تنتهي بتطهير عدد من التباب والمواقع غربي السديس واحراق مدرعات وآليات وقتلى وجرحى من المنافقين وأسر عدد منهم#أعيادنا_جبهاتنا pic.twitter.com/vwRB6aMEpJ — فيصل مدهش (@FaisalModhsh) June 5, 2019

وبيّن أن “مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي، وستبث”.