إسرائيل تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لـ”محمد بن راشد” بمناسبة زفاف أنجاله الثلاثة:”الفرحة فرحتان”

تسببت تغريدة لحساب “إسرائيل بالعربية” الرسمي على تويتر والتابع لخارجية الاحتلال، في جدل واسع بين مرتادي الموقع بعد تهنئة الصفحة لحاكم دبي محمد بن راشد بمناسبة حفل زفاف أبنائه الثلاثة اليوم.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” وفق ما رصدته (وطن) صورة لأبناء ابن راشد حمدان ومكتوم وأحمد، وعلقت:”من إسرائيل نتقدم بأجمل التهاني لٱل مكتوم وشعب الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زواج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم امير دبي وشقيقيه في حفل مهيب الليلة”

من #إسرائيل نتقدم بأجمل التهاني لٱل مكتوم وشعب #الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زواج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم امير دبي وشقيقيه في حفل مهيب الليلة لتمسي الفرحة فرحتان. نتمنى للجميع السعادة . pic.twitter.com/z3pRNKqsp9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 6, 2019

وتابعت:”لتمسي الفرحة فرحتان. نتمنى للجميع السعادة .”

التغريدة التي أثارت استياء واسعا بين المغردين، الذين شنوا هجوما عنيفا على حكام الإمارات قبل إسرائيل حيث لم يفعلها الاحتلال مع حاكم عربي من قبل ما دفعهم للتسائل عن طبيعة العلاقة بين حكام الإمارات وتل أبيب والتي يرون أنها تذهب أبعد بكثير من التطبيع المعلن.

تزوج بيهودية عموما الطيور على اشكالها تقع — Najdmossed (@najdmossed) June 6, 2019

بالنسبه لنا دوله الامارات عاثت,في بلدنا فسادنا .. الله ينتقم منهم يارب يا كريم — لطفآ لآتحزن 🇾🇪 🌸🌼 ليث (@rose_lass5) June 6, 2019

فيما تناول آخرون التغريدة في إطار السخرية والتندر.

ماقصرتم يا ولاد العم دائما سباقين للخير — gad soultan (@gad_soultan) June 6, 2019

وتحتفل دولة الإمارات، اليوم الخميس، بزفاف ثلاثة أبناء نائب رئيس الدولة، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان الإعلان عن الحفل الأسطوري قد أثار جدلا واسعا، بسبب المبالغة ومظاهر الاحتفال الباهظة التي ستتكلف ملايين الدولارات فيما الكثير من المسلمين في سوريا واليمن على سبيل المثال لا الحصر جوعى.. بحسب النشطاء.

يذكر أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان، عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.