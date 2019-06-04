مفكر إسلامي مصري يستهزئ بـ”سيف الله المسلول” خالد بن الوليد: هل استأجر الله قاتلا لينشر دينه؟!

عاد المفكر الإسلامي المصري أحمد عبده ماهر، لإثارة الجدل مجددا بفتاويه الغريبة وتغريداته المستهزئة بالسنة والصحابة والطعن في كتب الحديث الصحيحة.

هذه المرة وبعد الاستهزاء بصوم “الستة البيض” من شوال، خرج “ماهر” يستهزئ ويسخر من الصحابي الجليل سيدنا خالد بن الوليد الشهير بـ”سيف الله المسلول” نظرا لشجاعته وقوته ووصفه بـ “القاتل المأجور”.

ودون المفكر المصري المثير للجدل في تغريدة له رصدتها (وطن) مانصه:”هل استأجر الله قاتلا لينشر دينه فصار اسمه ( سيف الله المسلول )”

هل اسنأجر الله قاتلا لينشر دينه فصار اسمه

( سيف الله المسلول )

هل استل الله سيفا …أم أمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) June 3, 2019

وتابع:”هل استل الله سيفا …أم أمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة”

وشن ناشطون هجوما عنيفا على المفكر الإسلامي المصري، وكتب أحدهم ردا على تطاوله على صحابة الرسول:”مخنث من كثرة الجلوس على الكرسي في الظل لا يعرف لا جهاد دفع ولا جهاد طلب، حتى صار الكفار بجيوشهم وقواعدهم وترساناتهم الى بلاد الاسلام التي يسكنها ثم يطعن في سيف الله خالد بن الوليد.

عبد لليهود والنصارى”

مخنث من كثرة الجلوس على الكرسي في الظل لا يعرف لا جهاد دفع ولا جهاد طلب.

حتى صار الكفار بجيوشهم وقواعدهم وترساناتهم الى بلاد الاسلام التي يسكنها ثم يطعن في سيف الله خالد بن الوليد.

عبد لليهود والنصارى .. جسد مضيف لشياطين الجن التي تجادل في دين الله وهو يظن انه المفكر المتنور. — فرسان المهدي (الحساب2) (@Ferssan_10) June 3, 2019

ودون آخر كاشفا جهله:”اكمل الجملة سيف الله المسلول الذي سله الله على القوم الكافرين ثانيا هل كان المجوس والصليبين يرمون العرب بالورود والياسمين”

اكمل الجملة سيف الله المسلول الذي سله الله على القوم الكافرين ثانيا هل كان المجوس والصليبين يرمون العرب بالورود والياسمين ام انهم يعاملونهم باستحقار وكا اتباع حتى رسالة رسول الله محمد الى كسرى مزقها الأخير دون ان يقرءها وقال الرسول (ص) فيه "مزق الله ملكه — شربل (@JabbanGh) June 3, 2019

ولم يتوقف أحمد عبده ماهر عند هذا الحد، بل اعتبر أن من يفخر بأعمال السلف فهو مُسلمٌ لإبليس وليس مُسلمًا لله.. حسب قوله.

من يفخر بأعمال السلف من دماءٍ أُريقت، ونساءٍ اغتصبت، وبشرٍ تم بيعهم، ودورٍ وقصورٍ تم نهبها، فهو مُسلمٌ لإبليس وليس مُسلمًا لله.. — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) June 3, 2019

يشار إلى أنه في أواخر مايو الماضي خرج أحمد عبده ماهر يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي.

ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدوا أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.