سودانيون في قطر
الهدهد

“ما في عيد وانا اخوي شهيد”.. سوادنيون في قطر يتظاهرون ضد مجزرة القيادة العامة ويهتفون ضد السعودية والامارات

كتب خاص "وطن"
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” تسقط وتسقط وتسقط ”..”ما في عيد وانا اخوي شهيد”.. تحت هذه الهتافات تظاهر العشرات من السودانيين في محتجين على المجزرة البشعة التي ارتكبها المجلس العسكري السوداني بحق المعتصمين أمام مقر في الخرطوم، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 سودانياً وإصابة المئات بجراح مختلفة.

وفور اداء صلاة عيد الفطر، تجمع المحتجين السودانيين معربين عن غضبهم من المجلس العسكري الانتقالي، مرددين شعارات منددة بالمجزرة التي وقعت أمام مقر القيادة العامة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في ، بعد مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا جراء قيام القوات السودانية يوم أمس الاثنين بفض الاعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري بالقوة.

ورفضت المعارضة السودانية، خطة “المجلس العسكري” لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، غداة أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الفائت.

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  1. محمد يقول

    لسنا مع اوضد ولكن للتاريخ ما قام به المعتصمين يؤجج الفتن وما قام به الجيش هو المخرج الوحيد ولا مجال للمزايدات …

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