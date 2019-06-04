“ما في عيد وانا اخوي شهيد”.. سوادنيون في قطر يتظاهرون ضد مجزرة القيادة العامة ويهتفون ضد السعودية والامارات

” تسقط السعودية وتسقط مصر وتسقط الامارات”..”ما في عيد وانا اخوي شهيد”.. تحت هذه الهتافات تظاهر العشرات من السودانيين في قطر محتجين على المجزرة البشعة التي ارتكبها المجلس العسكري السوداني بحق المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، والتي راح ضحيتها أكثر من 30 سودانياً وإصابة المئات بجراح مختلفة.

وفور اداء صلاة عيد الفطر، تجمع المحتجين السودانيين معربين عن غضبهم من المجلس العسكري الانتقالي، مرددين شعارات منددة بالمجزرة التي وقعت أمام مقر القيادة العامة.

ماافي عيد وانا اخوي شهيد💔

قطر، الدوحة، بعد صلاة العيد #مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/1CKkU1Pdjr — MAJEED🇸🇩/مدنيااااااااو (@MaJEedT7A) ٤ يونيو ٢٠١٩

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا جراء قيام القوات السودانية يوم أمس الاثنين بفض الاعتصام أمام مقر قيادة المجلس العسكري بالقوة.

ورفضت المعارضة السودانية، خطة “المجلس العسكري” لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، غداة أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الفائت.