فلكي ومؤرخ كويتي يشكك في رؤية هلال شوال ويعتبر افطار المسلمين بـ”جريمة”

شكك الفلكي والمؤرخ الكويتي، عادل السعدون، في صحة رؤية هلال شوال كما أعلنت العديد من الدول العربية، وعليه جرى إعلان الثلاثاء أول ايام عيد الفطر السعيد.

وقال السعدون في مداخلة تلفزيونية حسب ما رصدت “وطن”، ” ما حدث بإعلان ثبوت رؤية هلال شوال، يعتبر جريمة في حق العلم لأنه من الاستحالة رؤية الهلال بأي نوع أنواع وسائل الرؤية.

وأضاف السعدون :” الهلال لا يشاهد لا بالعين ولا بالتلسكوب ولا بالكاميرات الخاصة في أي منطقة كانت, سواءً الكويت أو المغرب”، مشيراً إلى الهلال يرى فقط في منطقة المحيط الاطلسي وبعض مناطق الامريكتين عبر التلسكوب فقط بعد أذان الفجر”.

ولفت السعدون كذلك إلى البيان الموحد الذي أصدره 20 فلكياً من مركز الفلك الدولي يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية، والذي أكدوا خلاله أن الهلال لن ير”.

عذراً لمن عيد اليوم لا نود أن نضيع فرحتكم بالعيد ولكن للتنويه يقول لكم الفلكي والمؤرخ الكويتي

عادل السعدون أنه من أعلنوا عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليلة الثلاثاء فهذا يعتبر جريمة في حق العلم لأنه من الاستحالة رؤية الهلال بأي نوع أنواع وسائل الرؤية.

وبهذا عليكم أن تقضوا يومكم pic.twitter.com/xt9kU1147w — سيف النوفلي (@saifalnofli2) ٤ يونيو ٢٠١٩

وأوضح البيان أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 06 مايو 2019م، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هـ يوم الإثنين 03 يونيو وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا) وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق، وبالنسبة للمنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الإثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وذلك وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة استراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط.

ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الإثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 04 يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 05 يونيو