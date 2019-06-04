طوارئ في الإمارات وتشديدات أمنية غير مسبوقة.. أوامر تصدر لأول مرة للحرس الخاص ونشر باتريوت بدبي

زعم حساب شهير بتويتر أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أصدر أوامره بشكل مفاجئ برفع مستوى الطوارئ في الدولة وتوجيه تعليمات تصدر لأول مرة للحرس الخاص لحكام الإمارات، فضلا عن نشر بطاريات باتريوت الدفاعية في إمارة دبي.

ونقل حساب “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، عما وصفها بالمصادر المطلعة أن الإمارات أعلنت مساء أمس عن رفع مستوى الطوارىء لديها.

مصادر خاصه

الامارات اعلنت مساء البارحه عن رفع مستوى

الطوارىء لديها حيث كانت نسبة الطوارىء

للجيش 80% 70%للداخليه

قد يقول لي احدهم بسبب العيد..؟؟

ولكن الغرابه في الامر بأن تم استدعاء

حتى العساكر المتقاعدين للعمل..!!

وخاصة من تقاعد اخر ثلاث سنوات — بوغانم (@hassanalishaq73) June 4, 2019

والمثير للغرابة والشكوك في الأمر حسب وصفه، هو أنه تم استدعاء حتى العساكر المتقاعدين للعمل، وخاصة من تقاعد آخر ثلاث سنوات.

كما لفت إلى أمر أمني جديد يتم تطبيقه لأول مرة، حيث عادة ما يقوم حرس حكام الإمارات بتطويق وحماية المصليات التي سيصلون بها ولكن ماجرى اليوم هو أن من قام بعملية الحراسة وتطويق المكان هو الجيش الإماراتي بملابس مدنيه وبأوامر مباشرة من محمد بن زايد.”

بالاضافه الى امر جديد

تم تطبيقه اليوم لاول مره

وهو/عادة مايقوم حرس حكام الامارات

بتطويق وحماية المصليات التي سيصلون بها

ولكن ماجرى اليوم هو من قام بعملية الحراسه

وتطويق المكان هو الجيش الاماراتي

بملابس مدنيه وبأوامر مباشره من محمد بن زايد..فلماذا هذا التصعيد الامني العالي..؟؟ — بوغانم (@hassanalishaq73) June 4, 2019

وتابع “بوغانم” في سلسلة تغريداته التي رصدتها (وطن):”بالاضافة إلى أنه تم منع أغلب حرس حكام الامارات من حمل السلاح أثناء تواجدهم مع حاكم الامارة

وتقليل نسبتها الى ادنى ادنى ادنى فئة بشكل دائم وليس بمناسبة العيد فقط.

كما أشار إلى أنه تم منع من عمره أقل من 15 عام من الدخول والسلام على الحكام

وقصرها على من وصل 18 عام.

بالاضافه الى تم منع➡️اغلب حرس

حكام الامارات من..( حمل السلاح )

اثناء تواجدهم مع حاكم الاماره

وتقليل نسبتها الى ادنى ادنى ادنى فئه

بشكل دائم وليس بمناسبة العيد فقط

كما..تم منع➡️من عمره اقل من 15 عام

من الدخول والسلام على الحكام

وقصرها على من وصل 18 عام..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) June 4, 2019

وتم نصب خيام أمنية للتفتيش قبل الدخول للسلام على حكام الإمارات، بحسب “بوغانم” الذي أضاف:”وهذا الامر تم استحداثه هذا العيد فقط كما أن هناك تعليمات صارمة للغاية بكل من يرفض هذا الاجراء يتم سحبه مباشرة للتحقيق”

كما..تم نصب..( خيام امنيه➡️ )..للتفتيش

قبل الدخول للسلام على حكام الامارات

وهذا الامر تم استحداثه هذا العيد فقط

كما..ان هناك تعليمات صارمه للغايه

بكل من يرفض هذا الاجراء يتم سحبه مباشرة

للتحقيق معه دون مرعاة لرأيه او موقفه او منصبه او اسمه

سياسة سلم وانت ساكت..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) June 4, 2019

وأوضح ذات الحساب أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قام بنشر بطاريات باتريوت في عدة مناطق في دبي وهي (الخوانيج، المرموم، الهباب) مشيرا إلى أن هذا الأمر سبب لمحمد بن راشد حالة كبيره من الغضب.

الآن سأدخل على تغريدتين ثقال

حيث قام محمد بن زايد بنشر

بطاريات باتريوت في عدة مناطق في دبي

وهي في الاماكن التاليه

1-الخوانيج

2-المرموم

3-الهباب

وهذا الامر سبب للمكتوم حاله كبيره من الغضب لديه وبدأت تطرح الاسئله في

مجالس ابناء دبي لماذا تم نشر البطاريات

الدفاعيه فقط في دبي..؟؟؟؟؟؟ — بوغانم (@hassanalishaq73) June 4, 2019

واختتم المغرد “بوغانم” تغريداته بالإشارة إلى أنه تم إصدار تعليمات جديدة سيتم تطبيقها أيضا بدء من اليوم، وهي ألا يسافر أي شيخ ذى منصب أو نفوذ إلا ومعه أحد أفراد القوة الأمنية.