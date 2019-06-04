“شاهد” داعية كويتي لـ”الكويتيين”: فطركم صحيح فلا تعكروا صفو عيدكم بالالتفات إلى كلام المشككين

رد الداعية الكويتي الدكتور نايف العجمي، على المشككين في صحة رؤية هلال شوال كما أعلنت العديد من الدول العربية، وعليه جرى إعلان الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.

وظهر “العجمي” في فيديو بثه على صفحته بتويتر يرد فيه على الفلكي الكويتي عادل السعدون الذي قال في مداخلة تلفزيونية حسب ما رصدت “وطن”، إن ما حدث بإعلان ثبوت رؤية هلال شوال، يعتبر جريمة في حق العلم لأنه من الاستحالة رؤية الهلال بأي نوع أنواع وسائل الرؤية.

فطركم صحيح، فلا تعكروا صفو عيدكم بالالتفات إلى كلام المشكيين . pic.twitter.com/3dFetqx7EQ — الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) June 4, 2019

وقال الداعية الكويتي إن كلام “السعدون” باطل ولا يجوز له أن يقوله وذلك لأمور عدة، منها أن الدولة هي من أعلنت العيد بناء على قرار هيئة الرؤيا.

واستشهد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم:”صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطرون”، مضيفا فلا يجوز المخالفة بعد هذا القرار البتة سواء تم استطلاع الهلال فلكيا أو بالعين المجردة.

كما لفت العجمي أن المركز الفلكي الدولي الذي استند إليه “السعدون” في طرحه ليس حجة على الفلكيين لأن معظم أعضائه ليسوا مختصين ورئيسه مهندس ميكانيكي.. حسب قوله.

وكان الفلكي الكويتي عادل السعدون قال ” الهلال لا يشاهد لا بالعين ولا بالتلسكوب ولا بالكاميرات الخاصة في أي منطقة كانت, سواءً الكويت أو المغرب”، مشيراً إلى الهلال يرى فقط في منطقة المحيط الاطلسي وبعض مناطق الامريكتين عبر التلسكوب فقط بعد أذان الفجر”.

ولفت السعدون كذلك إلى البيان الموحد الذي أصدره 20 فلكياً من مركز الفلك الدولي يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية، والذي أكدوا خلاله أن الهلال لن ير”.

وكان المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أوضح أن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل من جميع قارة استراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط.

ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الإثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 04 يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 05 يونيو.