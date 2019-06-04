جمال ريان
جمال ريان
الهدهد

جمال ريان لـ”حمد المزروعي”: اللهم أهدي محمد بن زايد وأعيده إلى طريق الحق والعدل والصواب

كتب خاص "وطن"
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سخر الاعلامي الفلسطيني، ، من “ببغاء” عيال زايد سَيِّئ الصِّيت حمد المزروعي، الذي غرد مهنئاً متابعينه بمناسبة عيد الفطر قائلاً :”عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد”.

وقال جمال ريان في تغريدة رصدتها “وطن” رداً على تغريدة المزروعي، ( الله يهديك يا شيخ ، ويعيدك الى طريق الحق والعدل والصواب ، عندئذ سيكون العيد عند الشعوب العربية عيدين “.

وكان جمال ريان أعلن نيته مقاضاة حمد المزروعي، وإماراتيين آخرين، قال إنهم هددوه، وشتموه، وفبركوا صورا جنسية له.

ونشر جمال ريان صورا من محادثات عبر “واتساب”، قال إن مغردين إماراتيين، بعضهم يتبع لشيوخ الإمارات، أدخلوه في مجموعة مكونة من أشخاص عديدين، قاموا جميعهم بشتمه.

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  1. كمال نت يقول

    الله يهديك يا محمد بن زايد و بن سلمان المتعاطي مخدرات

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