بعد 18 يوماً من البحث .. مأساة العائلة التي جرفتها مياه الفيضانات بسلطنة عمان تنتهي
أعلن الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، الثلاثاء، العثور على الجثمان الأخير للعائلة الآسيوية المفقودة في وادي بني خالد، بمحافظة شمال الشرقية.
وقال حساب الدفاع المدني والإسعاف على “تويتر” إنه تم العثور على الجثة عن طريق أحد المواطنين في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي.
وفقدت العائلة بعد انجراف المركبة التي كانوا يستقلّونها في وادي بن خالد خلال منخفض الغفران الأخير الذي أثّر على السلطنة، وكان مصحوباً بأمطارٍ غزيرة، أدّت لتشكل سيول عارمة، ونزول شلالات.
رحمهم الله وغفر لهم وصبر أهاليهم
والشكر لمنتسبي الدفاع المدني لما يقومون به من مجهود.
رحمة الله عليهم رحمة واسعة واسكنهم فسيح جناته وربي يصبر والدهم على مصيبته
إنا لله وإنا إليه راجعون
والشكر موصول للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف وشرطة عمان السلطانية وجميع المواطنين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم