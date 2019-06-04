بعد 18 يوماً من البحث .. مأساة العائلة التي جرفتها مياه الفيضانات بسلطنة عمان تنتهي

أعلن الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، الثلاثاء، العثور على الجثمان الأخير للعائلة الآسيوية المفقودة في وادي بني خالد، بمحافظة شمال الشرقية.

وقال حساب الدفاع المدني والإسعاف على “تويتر” إنه تم العثور على الجثة عن طريق أحد المواطنين في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي.

العثور على الجثمان الأخير للعائلة المفقودة في #وادي_بني_خالد عن طريق أحد المواطنين في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي.

نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته أنه سميع مجيب.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) June 4, 2019

وفقدت العائلة بعد انجراف المركبة التي كانوا يستقلّونها في وادي بن خالد خلال منخفض الغفران الأخير الذي أثّر على السلطنة، وكان مصحوباً بأمطارٍ غزيرة، أدّت لتشكل سيول عارمة، ونزول شلالات.