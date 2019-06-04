الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكسر البروتوكول بوضع يده على جسد الملكة إليزابيث

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً في كسره للبروتوكول خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا.

وخرج الرئيس الأمريكي أثناء مأدبة العشاء التي أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول، حيث ربت على ظهر الملكة، ما يعد أمرا غير مقبول.



وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على “الطقس الجميل”، في دعابة أثارت ضحك الملكة.

يذكر أن زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خرقت البروتوكول الملكي البريطاني في زيارة حيث قامت بمعانقة الملكة إليزابيث، وهو ما قابلته الملكة بعناق مماثل حتى لا تتسبب في إحراج لضيفتها.