ترامب والملكة اليزابيث
Videoالهدهد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكسر البروتوكول بوضع يده على جسد الملكة إليزابيث

كتب وطن
0

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلاً واسعاً في كسره للبروتوكول خلال لقائه الثانية في .

وخرج الرئيس الأمريكي أثناء مأدبة العشاء التي أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول، حيث ربت على ظهر الملكة، ما يعد أمرا غير مقبول.

وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على “الطقس الجميل”، في دعابة أثارت ضحك الملكة.

يذكر أن زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خرقت البروتوكول الملكي البريطاني في زيارة حيث قامت بمعانقة الملكة إليزابيث، وهو ما قابلته الملكة بعناق مماثل حتى لا تتسبب في إحراج لضيفتها.

قد يعجبك ايضا
تقارير

“إن كنتم تثقون بي فستحبون هذا الرجل”.. نيويورك تايمز تكشف بالتفاصيل فشل…

الهدهد

ناشط عُماني يُحرج مستشار “ابن زايد” بين متابعيه بعد تفاخره بـ”قوة…

الهدهد

لحمايتها من إيران .. الإمارات تستنجد بأمريكا!

الهدهد

عزمي بشارة يضع توقعاته للتصعيد بين أمريكا وإيران: هذا الأمر قد يستمر حتى الانتخابات…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.