هكذا أهان عمران خان العاهل السعودي وأثار جدلاً واسعاً.. “شاهد” الفيديو الذي حرق دم “المطُبلين”

تداول ناشطون، فيديو أظهر إهانة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً، ودفع “المطبلين” لمهاجمة المسؤول الباكستاني واعتبار تصرفه سلوكاً مسيئاً وتصرفاً يخالف البروتوكولات.

ورصد المنتقدون أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعد أن صافح العاهل السعودي تحدث إلى المترجم مباشرة بدلا من الحديث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أنه انصرف على عجل، ولم ينتظر حتى ينتهي المترجم من نقل حديثه للعاهل السعودي.

Imran Khan spoke to His Majesty King Salman bin Abdulaziz, walked out & left the interpreter to translate 4 the King. Saudi govt has protested at highest level, told Pakistan that IK’s behaviour was disgusting & broke protocol rules. Meeting with the King & his Cabinet cancelled pic.twitter.com/nI6Yy2yrGD

— Sidrah Memon (@SidrahMemon1) ١ يونيو ٢٠١٩