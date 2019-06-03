هكذا أهان عمران خان العاهل السعودي وأثار جدلاً واسعاً.. “شاهد” الفيديو الذي حرق دم “المطُبلين”

تداول ناشطون، فيديو أظهر إهانة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً، ودفع “المطبلين” لمهاجمة المسؤول الباكستاني واعتبار تصرفه سلوكاً مسيئاً وتصرفاً يخالف البروتوكولات.

ورصد المنتقدون أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعد أن صافح العاهل السعودي تحدث إلى المترجم مباشرة بدلا من الحديث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أنه انصرف على عجل، ولم ينتظر حتى ينتهي المترجم من نقل حديثه للعاهل السعودي.

Imran Khan spoke to His Majesty King Salman bin Abdulaziz, walked out & left the interpreter to translate 4 the King. Saudi govt has protested at highest level, told Pakistan that IK’s behaviour was disgusting & broke protocol rules. Meeting with the King & his Cabinet cancelled pic.twitter.com/nI6Yy2yrGD — Sidrah Memon (@SidrahMemon1) ١ يونيو ٢٠١٩

وأثار الفيديو جنون “المطبلين” الذين طالبوا باكستان إلى وضع ما قالوا انها “أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة”، لافتين إلى عدة مآخذ على سلوك رئيس الحكومة الباكستانية أثناء استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز له خلال قمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة.

وانتقد عدد من المعلقين هذا السلوك بشدة ووصفوه بأنه غير لائق، وآخرون ضخموه بترويج ادعاءات منها أن اجتماعات ثنائية رفيعة بين مسؤولي البلدين ألغيت نتيجة استياء السلطات السعودية من التصرف المذكور، إلا أن هذا الأمر لم يتأكد، حيث اجتمع ولي العهد محمد بن سلمان برئيس الوزراء الباكستاني على هامش أعمال القمة الإسلامية، ما يرجح أن كل هذه الضجة المثارة ما هي إلا زوبعة في فنجان. حسب ما قالت “روسيا اليوم”.

وعلّق أحد النشطاء على الضجة المثارة بالقول إن رئيس وزراء باكستان على الأرجح كان في عجلة من أمره، ولذلك أخبر المترجم في آخر لحظة ما يريد قوله للملك سلمان بن عبد العزيز، “ولا شيء آخر”.

وكان الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، زعم أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفض الوقوف إلى جانب السعودية ضد إيران.

وأضاف حساب “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، في حديث جانبي غاضب مع سمو الامير محمد بن سلمان ، لن اقف معكم ضد ايران ، هناك صدام دائم داخل الباكستان ، بين السنة والشيعة،واذا وقفت مع اي جانب سترتد علي داخليا واذا اردتني وسيط،سأعمل مافي وسعي لايقاف التصعيد.

وتداول ناشطون فيديو أظهر لقاء جرى بين ابن سلمان وعمران خان، على هامش مشاركته في القمة الاسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة، لإدانة إيران.

وأظهر الفيديو وفق ما تابعت “وطن” رئيس الوزراء الباكستاني وهو يعاتب على ما يبدو ابن سلمان بشدة من حركات يديه في الفيديو.