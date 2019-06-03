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هذا هو موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

كتب وطن
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كشف ، عن اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر استنادا على رؤية هلال شهر في مختلف أنحاء العالم.

وقال، مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة: إن “جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين، بجميع الوسائل، من قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام فلكيا”.

وأوضح المركز أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل “الرأي الفلكي” المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

وشدد عودة على أن مركز الفلك الدولي “غير مخول بإعلان العيد رسميا”، لكن مهمته هي “شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال”.

وأضاف أن “القمر سيغيب الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء”.

وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة.

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