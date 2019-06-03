غادة عويس بعد مجزرة اعتصام القيادة العامة: “هل فهمتم الآن لماذا أغلق المجلس العسكري مكتب الجزيرة بالخرطوم؟”
قالت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، إنه تم معرفة السبب الآن وراء إغلاق المجلس العسكري بالسودان لمكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، وذلك في أعقاب مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الاثنين.
ودونت “عويس” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه متسائلة:”هل فهمتم الآن لماذا أغلق المجلس العسكري مكتب الجزيرة بالخرطوم؟”.
وتابعت:”ليأخذ راحته في “رابعة” السودان!”.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير سقوط 13 قتيلا على الاقل ومئات الجرحى جراء في ما سمتها “مجزرة اعتصام القيادة”، وقالت إن منطقة الاعتصام لا يوجد بها إلا أجساد القتلى الذين لم يستطيعوا إجلاءهم.
وحمّل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما يحدث، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ.
وقال التجمع إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية “عن القتل الذي ترتكبه المليشيات الآن بأوامره”.
وأعلن تحالف “التجمع الاتحادي المعارض”، الإثنين عن وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري.ودعا الشعب السوداني إلى الخروج في كل مدن وقرى السودان.
في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز إن آلاف المحتجين يغلقون طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان.
وأعاد فض الاعتصام في السودان وسقوط قتلى وجرحى إلى أذهان المصريين مجرزة ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 التي خلفت مئات القتلى والجرحى.
وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الحدثين من حيث الشكل والضحايا ومآلات المستقبل.
…..فهمنــــــــــــــــــــــــــــــــــا يا متذاكية ويـــــــــــــــــــــــــــــا نكرة
لأن القنـــــــــــــــــــــــاة العميلة والناطقة باسم الدويلة العميـــــــــــــــــــــلة أنهت مهامهــــــــــــــــــــــا القذرة هناك
……………………………..
فاك يو بيتش
Aze انت ذبانة صغير والا كبيرة.؟؟؟؟؟؟؟؟؟……………….شكلك بعدك ذبانة صغيرة….روح دور على كومة زبالة أو خرية وأفطر وتغدى وتعشى عليها بلكي تصير تفهم بهللة……….سنحك ما اتيسك!!!!!!!!