ضابط إماراتي يكشف معلومات خطيرة عن ضمانات خليجية تلقاها “حميدتي” خلال زيارة الرياض وأبوظبي

كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، أن الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، لم يهاجم المتظاهرين الا بعد ان أخذ ضمانات خليجيه، بدعمه ثم ضمانات بوصوله رئيسا لجمهورية السودان.

وقال الضباط الاماراتي حسب ما يطلق على نفسه، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن أكثر ما يقلق “حميدتي” الاعلام الحر واستمرار المظاهرات.

ووجه حساب “بدون ظل” نصيحة للمتظاهرين بالعودة للميادين مرة اخرى، مع الاضراب العام لجميع منشآت الجمهورية، واستقالة جميع قيادات المجلس العسكري الحالي.

الفريق اول حميدتي ، لم يهاجم المتظاهرين

الا بعد ان اخذ ضمانات خليجيه ، بدعمه ثم

ضمانات بوصوله رئيسا لجمهورية السودان

واكثر مايقلقه ، الاعلام الحر واستمرار المظاهرات وانصح بالعودة للميادين مرة اخرى

مع الاضراب العام لجميع منشآت الجمهورية

واستقالة جميع قيادات المجلس العسكري الحالي. — بدون ظل (@without__shadow) ٣ يونيو ٢٠١٩



وارتفعت حصيلة المجزرة التي نفذها الجيش بحق السودانيين “المعتصمين”، أمام مقر الجيش بالخرطوم إلى “9” وإصابة العشرات بينهم العديد من الحالات الخطيرة.

وفجر الإثنين، بدأت السلطات في فض اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي استمر لنحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الإثنيين، عقب فض ميدان الاعتصام إلى “إعلان العصيان المدني الشامل لاسقاط المجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال ثورتنا”.