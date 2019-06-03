“شاهد” حزب التحرير في فلسطين يُخالِف دار الإفتاء ويعلن أن الثلاثاء عيد الفطر!

أعلن حزب التحرير في فلسطين، أن يوم غدٍ الثلاثاء، هو أوّل أيّام عيد الفطر، مُخالفاً بذلك ما أعلنه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام العيد .

وقال المتحدث باسم حزب التحرير في فلسطين، مصعب ابوعرقوب، إن “غدا عيد الفطر بناء على الرؤية الشرعية التي ثبتت في بعض بلاد المسلمين ولا عبرة بحدود حظائر سايكس بيكو”.

وأضاف في تدوينةٍ ثانية بحسابه في “فيسبوك”: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” بعد تحري هلال شوال فقد ثبت رؤيته في بعض بلاد المسلمين وغدا الثلاثاء هو عيد الفطر المبارك.

وذكر أيضا: “نحن في حزب التحرير نقوم مع الأمة بتحري الهلال في العالم وسنعلن للأمة عن ذلك خلال وقت قصير بعد التحقق؛لا نثق بحظائر سايكس بيكو” .

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، فيديو من داخل المسجد الأقصى المبارك يُظهر رفض عناصر حزب التحرير يرفض فتوى دار الإفتاء الفلسطينية، معترضين على صلاة التراويح، ومعلنين أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

حزب التحرير #شاهد| من داخل المسجد الأقصى المبارك .. #حزب_التحرير يرفض فتوى دار الافتاء الفلسطينية ويعترض على صلاة التراويح ويعلن ان غدا الثلاثاء اول ايام #عيد_الفطر_المبارك. Posted by ‎وطن يغرد خارج السرب‎ on Monday, June 3, 2019

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قال إنه “في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شوال لهذا العام 1440هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الثلاثاء الرابع من حزيران للعام 2019 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم بعد غد الأربعاء الخامس من شهر حزيران للعام 2019، أول أيام عيد الفطر”.

تصريح هام من مفتي فلسطين بشأن تحري هلال شهر شوال تصريح هام من مفتي فلسطين بشأن تحري هلال شهر شوال تصوير : اسيد عمارنة Posted by ‎Ramallah News – رام الله الإخباري‎ on Monday, June 3, 2019

وأعلنت الأردن وفلسطين ومصر وسوريا أن غداً الثلاثاء هو المتهم لشهر رمضان والأربعاء أول أيّام عيد الفطر.

فيما أعلنت قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين والعراق والجزائر أن غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.