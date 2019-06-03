“رابعة” جديدة في السودان .. مشاهد مرعبة ووحشية لفضّ اعتصام القيادة العامة بالخرطوم

وثقت مشاهد مصورة لحظات صادمة للتعامل الوحشي بالرصاص من قِبل قوات المجلس العسكري مع المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وأظهر أحد الفيديوهات المتداولة عناصر من قوات سودانية ينهالون بالضرب المبرح على مواطن اعزل أثناء فض الاعتصام.

ووثق فيديو آخر قنص احد المتظاهرين خلال عملية فض الاعتصام.

مشهد مشابه تماماً لما حدث في مجزرة #رابعة بمصر … #شاهد كيف يتم قنص المتظاهرين السودانيين خلال فض #اعتصام_القيادة_العامة#مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/9ZDIO4ATPz — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 3, 2019

وتداول ناشطون فيديو ثالث يُظهر لحظة استهداف القوات السودانية للمتظاهرين بوابل كثيف جداً من الرصاص.

الرصاص ينهمر كالمطر على رؤوس المتظاهرين السودانيين خلال فض #اعتصام_القيادة_العامة



#مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/gwCUJNd4YE — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 3, 2019

وفي فيديو آخر يُشاهَد سقوط عدد من المعتصمين قتلى خلال إطلاق النار عليهم من قبل قوات المجلس العسكري، فيما يُسمع صوت الشخص الذي وثّق اللحظات المرعبة وهو يصرخ ويقول “قتلونا يا جماعة”.

"قتلونا يا جماعة" اللحظات الأولى لفض الاعتصام بالسودان pic.twitter.com/sBaKgogEhJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2019

ولم تسلم المستشفيات من اعتداءات القوات السودانية، حيث يظهر في فيديو اعتداء وحشي على عدد من الأشخاص داخل مستشفى المعلم بالقرب من اعتصام القيادة العامة.

قوات نظامية سودانية تعتدي على عدد من الأشخاص داخل مستشفى المعلم بالقرب من #اعتصام_القيادة_العامة #متداول #السودان pic.twitter.com/8drOn7Mrim — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 3, 2019

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير سقوط 13 قتيلا على الاقل ومئات الجرحى جراء في ما سمتها “مجزرة اعتصام القيادة”، وقالت إن منطقة الاعتصام لا يوجد بها إلا أجساد القتلى الذين لم يستطيعوا إجلاءهم.

وحمّل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية كاملة عما يحدث، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس، كما دعا المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ.

🔴قوى الحرية والتغيير في #السودان تعلن وقف التفاوض مع المجلس العسكري بعد #مجزرة_القيادة_العامة والبدء بالاضراب والعصيان المدني pic.twitter.com/yGXkeDfOWg — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 3, 2019

وقال التجمع إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية “عن القتل الذي ترتكبه المليشيات الآن بأوامره”.

وأعلن تحالف “التجمع الاتحادي المعارض”، الإثنين عن وقف التفاوض بصورة نهائية مع المجلس العسكري.ودعا الشعب السوداني إلى الخروج في كل مدن وقرى السودان.

في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز إن آلاف المحتجين يغلقون طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان.

🔴عاجل| قوى إعلان الحرية والتغيير في #السودان: "فقدنا (13) شهيداً على الأقل برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات الجرحى و المصابين جراء #مجزره_القياده_العامه ". pic.twitter.com/aJMgVPaDb8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) June 3, 2019



