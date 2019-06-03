توكل كرمان لـ “حميدتي والبرهان”:ثورة السودان شبت عن الطوق “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”

شنت الناشطة اليمنية المعروف توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على المجلس العسكري في السودان بقيادة عبدالفتاح البرهان وحميدتي، بعد إقدامه على فض اعتصام “القيادة العامة” بالقوة وإحداث مجزرة دامية بحق الثوار.

واستنكرت “كرمان” في منشور لها على فيس بوك رصدته (وطن) قيام المجلس العسكري الانقلابي في السودان بارتكاب مجزرة بحق المعتصمين السلميين في القيادة العامة، في ظل تآمر إقليمي وصمت وخذلان عالمي مخزي ومؤلم، حسب وصفها.

المجلس العسكري الانقلابي في السودان يرتكب مجزرة بحق المعتصمين السلميين في القيادة العامة، في ظل تآمر اقليمي وصمت وخذلان… Posted by ‎توكل كرمان‎ on Sunday, June 2, 2019

‏وتابعت:”الأكيد أن الثورة السودانية التي شبت عن الطوق ستغادر حكم العسكر إلى الأبد، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون “

واقتحمت قوات سودانية ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم فجر اليوم الاثنين، حيث سُمع دوي رصاص كثيف.

وأظهرت صور مباشرة قوات سودانية تنتشر في ساحة الاعتصام وحرائق مشتعلة في مواقع عدة. كما أظهرت مقاطع فيديو قوات تضرب المتظاهرين بالعصي في شوارع الخرطوم، بينما قالت قوى الحرية والتغيير إنه “حسب الإحصاءات الأولية قد فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات الجرحى”.

وأعلنت قوى التغيير -التي تقود الحركة الاحتجاجية في السودان- وقف التفاوض مع المجلس العسكري والدخول في عصيان مدني ردا على ما سمتها “مجزرة اعتصام القيادة”، وأكدت أن منطقة الاعتصام لا تضم الآن إلا أجساد القتلى الذين لم يتسن إجلاؤهم.

وتعهدت قوى التغيير بتقديم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في “سودان الثورة”.