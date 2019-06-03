تضارب موعد عيد الفطر بالدول العربية يحدث “ربكة” ويثير جدلاً واسعاً.. هذه هي الدول التي أعلنت الثلاثاء العيد

سادت حالة من الجدل الواسع مواقع التواصل الاجتماعي بالدول العربية، بعد تضارب موعد عيد الفطر المبارك بها.

الناس الي عاوزة العيد بكرة احنا نلم بعضنا ونعمل عيد علي الضيق كده لوحدنا وعادى نصلي معاهم يوم الاربع برده . — M🍒ustafa (@MoztafaMNaguib1) June 3, 2019

وأعلنت مجموعة من الدول العربية بينها السعودية ولبنان وقطر، الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما أكدت أخرى منها مصر وسوريا أن يوم غد متمم لشهر رمضان المبارك وأن العيد يوم الأربعاء.

يعني ايه العيد مش بكرة 💔💔 pic.twitter.com/h6nkJQWKYm — Sheko ⚡ (@mahmoudshehat20) June 3, 2019

ففي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

انا فرحان اووي ف الناس اللي كانت عامله حسابها ان العيد بكره 💃😂😎 — deyaa 3ly (@Deyaa3li) June 3, 2019

وفي السعودية قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها تقرر أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت كل من الكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة ثبوت رؤية هلال العيد، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها الأردن، وفلسطين، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا.

أما العراق، فأكد المجمع الفقهي السني لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، على السيستاني، موقفه من رؤية الهلال بعد، ومن المتوقع أن يكون عيد الفطر بالنسبة لمقلدي السيستاني بعد غد الأربعاء.

بدوره، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الثلاثاء هو الـمتمم 30 من شهر رمضان المبارك، وعليه يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر في فلسطين.

وأثار هذا الأمر جدلا واسعا بمواقع التواصل بين النشطاء، الذين جاءت معظم تعليقاتهم في إطار السخرية والتندر حول الأمر.