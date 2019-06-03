“الموساد” الإسرائيلي نقل معلومات استخباراتية للإمارات عن إيران وتفجيرات الفجيرة

كشفت قناة “كان” العبرية، مساء الإثنين، أن جهاز الموساد الإسرائيلي، نقل معلومات استخباراتية للإمارات، بشأن الهجمات على حاملات النفط الإماراتية بمنطقة الخليج.

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن “الموساد” هو الذي أبلغ الإمارات، بوقوف إيران خلف مهاجمة حمالات النفط الإماراتية بميناء الفجيرة.

ووفقا لقناة “كان”، فقد وصف المسؤول الإسرائيلي، العملية بـ “حملة كوماندوز جميلة جدا ضد إيران”.

وأشارت القناة العبرية، الى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اتهم إيران بالوقوف خلف مهاجمة حملات النفط الإماراتية، منذ اليوم الأول للعملية.

واتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات وقت سابق من شهر أيار/مايو الماضي.

وقال “بولتون” إنه من “شبه المؤكد” أن تكون إيران هي من تقف وراء الهجوم.

وأضاف بولتون لصحفيين في أبوظبي أن الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة.

وأكد أنه “لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك”، متابعا “من برأيكم قام بذلك؟ شخص من النيبال؟”.

وكانت الخارجية الإيرانية نفت اتهامات بولتون لطهران بتفجيرات الفجيرة التي استهدفت 4 ناقلات نفط، ووصفتها بالمثيرة للسخرية.