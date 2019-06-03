ابن سلمان يُخرج والدته الأميرة فهدة من مقر إقامتها الجبرية ويرسلها للقاء والده.. مبالغ خيالية تصرفها يومياً في جدة

زعم حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أخرج والدته الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين من مقر إقامتها الجبرية حيث كان يحتجزها في أحد القصور كما ذكرت صحيفة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها قبل أشهر.

وقال “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 350 ألف شخص، في تغريدة رصدتها (وطن):”ابن سلمان يُخرج والدته فهدة آل حثلين من إقامتها الجبرية، ويأتي بها إلى جدة، وهي الآن بانتظار عودة الملك.”

ابن سلمان يُخرج والدته فهدة آل حثلين من إقامتها الجبرية، ويأتي بها إلى جدة، وهي الآن بانتظار عودة الملك. ويبدو أن الأميرة متحمسة زيادة، فقد استضافت (بعد موافقة ابنها) خوياتها، وأنزلتهن في أحد الفنادق القريبة، وجالسة تبعثر الأموال عليهم وتصرف، حيث تجاوزت مصاريفهم اليومية 15 مليون. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 3, 2019

ولفت الحساب إلى أن الأميرة متحمسة زيادة ـ حسب وصفه ـ وذكر أنها استضافت (بعد موافقة ابنها) أخواتها، وأنزلتهن في أحد الفنادق القريبة، وتنفق عليهم ببذخ حيث تجاوزت مصاريفهم اليومية 15 مليون ريال.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2018 نشرت صحيفة “لوبوان” الفرنسية تقريرا، عرضت فيها شهادة شخص مقرب من العائلة المالكة، فر من المملكة نحو باريس حول الأساليب المروعة التي يستخدمها محمد بن سلمان لترهيب المحيطين به، والتي لم تسلم منها حتى والدته وأمراء العائلة المالكة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن هذا الشاهد، وقد أطلقت عليه اسم منصور.س حفاظا على سلامته، عايش عن قرب نظام الرعب الذي وضعه محمد بن سلمان، الذي أجبر والده، ملك السعودية الذي أنهكه مرض ألزهايمر، على منحه مفاتيح حكم المملكة.

كما أوضحت الصحيفة أن المحامي الفرنسي للأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود، المنتمي للعائلة المالكة السعودية، والمحبوس في سجن الحائر بأوامر من محمد بن سلمان، هو الذي فتح قنوات التواصل بينها وبين هذا الشاهد.

وذكرت الصحيفة أن منصور.س عمل كمساعد لدى أحد الأمراء الأربعة من العائلة المالكة الذين سجنهم محمد بن سلمان، فيما يقبع الآخرون الآن تحت الإقامة الجبرية، والسبب المعلن بشكل رسمي لتبرير قرار سجنهم هو أنهم يعارضون القوانين الجديدة التي فرضها هذا الحاكم الفعلي للسعودية.

وأوضحت الصحيفة أن محمد بن سلمان قرر في وقت سابق أن الخزينة السعودية يجب ألا تدفع مصاريف أبناء قبيلة آل سعود، التي تضم ما بين 10 آلاف و12 ألف عضو.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن منصور قوله: “إن هذه الحجة مزحة كبرى، فالأمير الذي كنت أشتغل لحسابه كان يتقاضى ألفي يورو شهريا، في حين أن ثروته تقدر بحسب وسائل الإعلام الأجنبية بحوالي 2 مليار يورو. إن محمد بن سلمان هو دكتاتور عنيف، ولم يكن هنالك أي مبرر لسجن كل هؤلاء الناس، حتى والدته لقد وضعها تحت الإقامة الجبرية والمراقبة”.

وذكرت الصحيفة أن منصور.س، الذي كان على اتصال بالمحيطين بالأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ابن عم ولي العهد، تحدث عن وحشية محمد بن سلمان خلال عملية اعتقال الأمير.