محتجون في ام درمان
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أم درمان تشتعل.. الأمن يلاحق المتظاهرين بعد مجزرة القيادة العامة ويغلق الطرق المؤدية للخرطوم

كتب وطن
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أغلقت قوات الأمن السودانية جميع الطرق المؤدية للخرطوم، بينما تنفذ قوات مشتركة عمليات ملاحقة المتظاهرين في بعض الأحياء السكنية في مدينة أم درمان، عقب ساعات من اشتباكات متواصلة مع المعتصمين في العاصمة.

وذكر مراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن “جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة عبر مدينتي أم درمان والخرطوم بحري إلى العاصمة مغلقة بالمتاريس”.


وأضاف: “قوات مشتركة من الدعم السريع والشرطة تحاول ملاحقة المتظاهرين في بعض الأحياء السكنية بأم درمان”.

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق اليوم، أن قوات الأمن اقتحمت مكان الاعتصام في محاولة لفضه، مع تكثيف الوجود الأمني والعسكري في محيط مقر الاعتصام في العاصمة، فيما أشارت وكالة “رويترز” إلى أن قوات الأمن أغلقت الشوارع وسط الخرطوم.


بدوره، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الشوارع والكباري والمنافذ، مطالبا بحماية المتظاهرين في الميدان.

وقال التجمع، عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “المجلس العسكري يحشد قوات في محاولة لفض الاعتصام، داعيا المواطنين للتوجه إلى مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، ومحملا المجلس العسكري المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه مليشيات بأوامره، على حد وصف البيان.

وكانت لجنة أطباء المركزية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة إلى 9 أشخاص، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

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