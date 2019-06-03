أكاديمي إماراتي يدعو لإجراء استفتاء وانفصال مسندم عن سلطنة عُمان وضمها للإمارات

تسببت تغريدة للكاتب والأكاديمي الإماراتي المدعو خالد عجمان، في غضب واسع بين المغردين العُمانيين على تويتر بعد دعوته الخبيثة لانفصال محافظة مسندم عن سلطنة عُمان وضمها للإمارات.

وتزامنا مع عيد الفطر دون “عجمان” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) مهاجما حركة حماس ما نصه:”في هذا العيد تذكروا القبائل العربية والرجال والاسر والنساء والأطفال في الأسر في سجون الإحتلال في فلسطين ومن تحت حكم قسري لحماس”

في هذا العيد تذكروا القبايل العربية و الرجال و الاسر و النساء و الأطفال في الأسر في سجون الإحتلال في #فلسطين و من تحت حكم قسري لحماس و كذلك إدعوا لإخواننا في #مسندم بأن تنظر لهم دول العالم و تمنحهم حق #تقرير_المصير و #الإستفتاء على الإنفصال من #عمان ليعودوا لحكم بلدهم و وطنهم — د خالد عيمان (@khalidajman) June 3, 2019

وتابع تغريدته المثيرة للجدل داعيا لانفصال مسندم:”كذلك إدعوا لإخواننا في مسندم بأن تنظر لهم دول العالم و تمنحهم حق تقرير المصير والإستفتاء على الإنفصال من عمان ليعودوا لحكم بلدهم ووطنهم”

تغريدة الأكاديمي الإماراتي الذي سبق أن تطاول على السلطان قابوس ووصفه بالديكتاتور، قوبلت بهجوم عنيف من قبل العُمانيين بتويتر.

حساب “الشاهين” العماني الشهير رد مهاجما “العجمان” بحدة:”أبلغ رئيسك في ابوظبي بأنه مع أعدادكم لاول تقدير موقف يتعلق بعمل عدائي فعلي في مسندم،،، سيكون أصغر جنودنا قد انتهوا من رفع علم الفخر 🇴🇲 فوق أعلى البنايات بأبوظبي و سيمكنكم مشاهدته بوضوح في ليلة تضيئها الصواعق و النار والرعد لا تتمنوا التهلكة فالدنيا أحب اليكم”

كل عام وانتم بخير

أبلغ رئيسك في ابوظبي بأنه مع أعدادكم لاول تقدير موقف يتعلق بعمل عدائي فعلي في مسندم،،، سيكون أصغر جنودنا قد انتهوا من رفع علم الفخر 🇴🇲 فوق أعلى البنايات بأبوظبي

و سيمكنكم مشاهدته بوضوح في ليلة تضيئها الصواعق و النار والرعد

لا تتمنوا التهلكة

فالدنيا أحب اليكم https://t.co/fffdsKX3rC — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 3, 2019

وكتب أحدهم ردا على هرائه:”سنرجع الفرع للإصل إذا اطلتم في هذه التفاهات”

سنرجع الفرع للإصل إذا اطلتم في هذه التفاهات — أحمد الفارسي الجنيبي #قابوس (@kaka8_RM) June 3, 2019

ودون آخر:”كما ندعو أن تعود الامارات لأحضان عمان و احضان تاريخها .. لا أن تكون مستعمرة للموساد الإسرائيلي”

كما ندعو أن تعود الامارات لأحضان عمان و احضان تاريخها .. لا أن تكون مستعمرة للموساد الإسرائيلي .. — ما وراء الكون (@wolfeye10) June 3, 2019

وقال ثالث مهاجما الأكاديمي الإماراتي:”عمان لحمها مر لن تقدر عليه قد تكون نهايتكم ان فكرتوا في شبر من عمان فقط مجرد تفكير”