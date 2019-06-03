ابن زايد يقترح التنازل عن مسندم مقابل
ابن زايد يقترح التنازل عن مسندم مقابل
الهدهد

أكاديمي إماراتي يدعو لإجراء استفتاء وانفصال مسندم عن سلطنة عُمان وضمها للإمارات

كتب خاص "وطن"
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تسببت تغريدة للكاتب والأكاديمي الإماراتي المدعو  ، في غضب واسع بين المغردين العُمانيين على تويتر بعد دعوته الخبيثة لانفصال محافظة عن سلطنة عُمان وضمها للإمارات.

وتزامنا مع عيد الفطر دون “عجمان” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) مهاجما حركة حماس ما نصه:”في هذا العيد تذكروا القبائل العربية والرجال والاسر والنساء والأطفال في الأسر في سجون الإحتلال في ومن تحت حكم قسري لحماس”

 وتابع تغريدته المثيرة للجدل داعيا لانفصال مسندم:”كذلك إدعوا لإخواننا في مسندم بأن تنظر لهم دول العالم و تمنحهم حق تقرير المصير والإستفتاء على الإنفصال من عمان ليعودوا لحكم بلدهم ووطنهم”

تغريدة الأكاديمي الإماراتي الذي سبق أن تطاول على السلطان قابوس ووصفه بالديكتاتور، قوبلت بهجوم عنيف من قبل العُمانيين بتويتر.

حساب “الشاهين” العماني الشهير رد مهاجما “العجمان” بحدة:”أبلغ رئيسك في ابوظبي بأنه مع أعدادكم لاول تقدير موقف يتعلق بعمل عدائي فعلي في مسندم،،، سيكون أصغر جنودنا قد انتهوا من رفع علم الفخر 🇴🇲 فوق أعلى البنايات بأبوظبي و سيمكنكم مشاهدته بوضوح في ليلة تضيئها الصواعق و النار والرعد لا تتمنوا التهلكة فالدنيا أحب اليكم”

وكتب أحدهم ردا على هرائه:”سنرجع الفرع للإصل إذا اطلتم في هذه التفاهات”

ودون آخر:”كما ندعو أن تعود الامارات لأحضان عمان و احضان تاريخها .. لا أن تكون مستعمرة للموساد الإسرائيلي”

وقال ثالث مهاجما الأكاديمي الإماراتي:”عمان لحمها مر لن تقدر عليه قد تكون نهايتكم ان فكرتوا في شبر من عمان فقط مجرد تفكير”

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