وقع في الفخ بعد تناوله لحم الخنزير.. هذه عقوبة أمير سعودي “زائف” احتال بالملايين على عشرات المستثمرين

أصدرت محكمة في مدينة ميامي الأمريكية حكما بالسجن لمدة 18 عاما على الكولومبي أنتوني غينياك (48 عاما)، انتحل على مدى عقود شخصية الأمير السعودي خالد آل سعود، بتهمة احتيال بقيمة ثمانية ملايين دولار.

وخدع الأمير الزائف أو مجرد “السلطان”، كما لقب نفسه، عشرات المستثمرين في مجال الهواتف خلال نحو ثلاثة عقود وأقنعهم بدفع هذا المبلغ الهائل له، بسبب اعتقادهم أنه يحظى بدعم العائلة الحاكمة في السعودية.

وكان “غينياك” يقيم في منزل فاخر ويقود سيارة “فيراري” بلوحات دبلوماسية مزيفة ويستخدم طائرة خاصة ويخوت ولم يظهر أمام الجمهور إلا محاطا بحراس شخصيين يحملون حقيبة تحتوي على وثائق مزيفة.وفق RT

لكن المحتال وقع في الفخ بعد أن شوهد وهو يتناول لحم الخنزير، وفتح تحقيق معه للكشف عن حقيقته، التي تقول أن هذا “الأمير” في الواقع رجل ولد في كولومبيا وتبنته عائلة أمريكية في سن سبع سنوات، ثم فر من منزل العائلة في عمر 17 عاما، وسبق أن أمضى بضعة أعوام وراء القضبان بسبب تورطه في قضايا احتيال مماثلة.