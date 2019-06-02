كاتب قطري ردا على تطاول “العربية”: فعلها عثمان بن عفان من قبل ورفض الاعتمار

علق الإعلامي والكاتب القطري البارز أحمد السليطي، على تطاول قناة “العربية” السعودية على رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وتحريضها ضده لرفضه الاعتمار تضامنا مع مواطنيه القطريين الممنوعين من الحج والعمرة.

وأعاد “السليطي” تغريد منشور “العربية” التحريضي ضد “آل ثاني” وعلق عليه بالقول:”رفض عثمان بن عفان رضي الله عنه الطواف بالكعبة عندما ذهب الى كفار قريش لينقل لهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم المُطالبة لهم بإحترام المقدسات.”

رفض عثمان بن عفان رضي الله عنه الطواف بالكعبة عندما ذهب الى كفار قريش لينقل لهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم المُطالبة لهم بإحترام المقدسات.

رسالته كانت واضحة انه يرفض متاجرة كفار قريش بالمقدسات الإسلامية ولا يقبل على نفسه أن يعتمر ومن جاء من عندهم غير قادر على ذلك https://t.co/FSVUU33wBD — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) June 2, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) مشبها فعل رئيس الوزراء القطري بفعل سيدنا عثمان بن عفان:”رسالته كانت واضحة انه يرفض متاجرة كفار قريش بالمقدسات الإسلامية ولا يقبل على نفسه أن يعتمر ومن جاء من عندهم غير قادر على ذلك”

وبثت قناة “العربية” السعودية على حسابها بتويتر منشورا تحريضيا ضد رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، بسبب أنه رفض أن يعتمر وشعبه ممنوع من الحج والعمرة.

ونشرت القناة السعودية ـ بوق الديوان الملكي الإعلامي ـ صور الشيخ عبدالله من مقر إقامته في فندق مطل على الحرم وهو يستقبل الكعبة ورفض الاعتمار في ظل حصار قطر ومنع شعبها من الحج والعمرة.

استهجان شعبي لموقف رئيس وفد #قطر لـ #قمم_مكة الذي عرض صوره واقفاً امام الكعبة ومعلناً رفضه أداء العمرة. حكومة قطر أيضاً حجبت جميع الروابط التي خصصتها السعودية للقطريين الراغبين التسجيل وأداء العمرة pic.twitter.com/wwAmfpvRsl — العربية (@AlArabiya) June 2, 2019

وزعمت “العربية” أن هناك استهجان شعبي من موقف رئيس الوزراء القطري، وأن حكومة قطر أيضاً حجبت جميع الروابط التي خصصتها السعودية للقطريين الراغبين التسجيل وأداء العمرة.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على القناة السعودية مستنكرين صبيانيتها وعدم مهنيتها في الطرح.

معظم التعليقات هاجم “العربية” واعتبرت أن رئيس الوزراء القطري حين يرفص أن يعتمر وشعبه ممنوع من العمرة فهذا “تصرف رجولي”.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس الوفد القطري إلى قمم مكة، رفض أن يعتمر.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية، فقد “رفض رئيس وزراء قطر، الذي ترأس وفد بلاده إلى القمم الخليجية العربية الإسلامية في مكة، أن يعتمر بدعوى أن الشعب ممنوع من الحج والعمرة”.

بدوره، أثني الإعلامي القطري جابر الحرمي، على موقف رئيس وزراء قطر، وقال إنه “موقف يؤكد صلابة الجبهة الداخلية، وأن الجميع على قلب رجل واحد”