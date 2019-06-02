عربدة في وضح النّهار .. شاهد ماذا فعل سعوديان مسلحان وأثارا ضجةً كبيرة!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع مصور لشابين متهورين أثارا جدلا واسعا بفعلهما.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع اليوم، الأحد، كشف عن شابين أحدهما يقود مركبة والآخر يركب بجواره ويقوم بإخراج سلاح رشاش من النافذة.

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شاهد.. شابان يطلقان النار على منزل وسيارة.. والنائب العام يوجه بالقبض عليهما pic.twitter.com/62xtuCIU4H — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) June 2, 2019

وأقدم الشاب على إطلاق النار على منزل وسيارة تتوقف أمامه، الأمر الذي أثار غضب واستياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإيقاع أشد العقوبات عليهما للحد من هذه الممارسات السلبية.

من جانبه وجه النائب العام، سعود المعجب، بالقبض على الشابين اللذين ظهرا بمقطع الفيديو بعد الضجة التي أثارها.