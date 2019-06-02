حريق المنزل في منطقة جبرين بولاية بهلاء
حريق المنزل في منطقة جبرين بولاية بهلاء
حياتنا

شاهد| شرطة عمان السلطانية تكشف “مفاجأة” عن فاجعة حريق المنزل الذي توفيت فيه امرأة وطفلان

كتب وطن
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كشفت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافطة الداخلية بسلطنة عمان وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة ملابسات واقعة وفاة امرأة وطفلين في منزلهم بمنطقة بولاية بهلاء مساء الخميس الماضي.

وأكدت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر أنه المرأة والطفلين لقوا حتفهم جراء إضرام النار في المنزل.

وذكرت أنه  تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وجاري اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

https://twitter.com/RoyalOmanPolice/status/1135105142137741312

وكان حساب الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان على “تويتر” فقال إن الطواقم استجابت لبلاغ نشوب منزل بمنطقة جبرين بولاية بهلاء، وعلى ضوءه تمكنت الفرق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره، حيث نتج عنه وفاة مواطنة وطفلين . ونشر الحساب صورا للحريق.

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  1. هزاب يقول

    اتضح أنها جريمة قتل وليس حريق فقط حريق مفتعل ونشر بيان من الشرطة بذلك

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  2. Sulaiman يقول

    ويش دخل أبوك فينا قتل انتحار الخ …

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  3. بنت السلطنه يقول

    الله يرحمهم ويصبر أهلهم.

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