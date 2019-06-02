شاهد| شرطة عمان السلطانية تكشف “مفاجأة” عن فاجعة حريق المنزل الذي توفيت فيه امرأة وطفلان

كشفت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافطة الداخلية بسلطنة عمان وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة ملابسات واقعة وفاة امرأة وطفلين في منزلهم بمنطقة جبرين بولاية بهلاء مساء الخميس الماضي.

وأكدت الشرطة في تغريدةٍ لها عبر تويتر أنه المرأة والطفلين لقوا حتفهم جراء إضرام النار في المنزل.

وذكرت أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وجاري اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

https://twitter.com/RoyalOmanPolice/status/1135105142137741312

وكان حساب الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان على “تويتر” فقال إن الطواقم استجابت لبلاغ نشوب حريق منزل بمنطقة جبرين بولاية بهلاء، وعلى ضوءه تمكنت الفرق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره، حيث نتج عنه وفاة مواطنة وطفلين . ونشر الحساب صورا للحريق.

استجابت فرق الهيئة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية لبلاغ نشوب حريق منزل بمنطقة جبرين بولاية #بهلاء ، وعلى ضوءه تمكنت الفرق من السيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره ، حيث نتج عنه وفاة مواطنة وطفلين .. — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 30, 2019