“شاهد” رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لـ”ابن سلمان”: لن أقف معكم ضد إيران

قال الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، رفض الوقوف إلى جانب السعودية ضد إيران.

وأضاف حساب “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، في حديث جانبي غاضب مع سمو الامير محمد بن سلمان ، لن اقف معكم ضد ايران ، هناك صدام دائم داخل الباكستان ، بين السنة والشيعة،واذا وقفت مع اي جانب سترتد علي داخليا واذا اردتني وسيط،سأعمل مافي وسعي لايقاف التصعيد.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، في حديث جانبي غاضب مع سمو الامير محمد بن سلمان ، لن اقف معكم ضد ايران ، هناك صدام

دائم داخل الباكستان ، بين السنة والشيعة،واذا وقفت مع اي جانب سترتد علي داخليا واذا اردتني وسيط،سأعمل مافي وسعي لايقاف التصعيد. — بدون ظل (@without__shadow) ١ يونيو ٢٠١٩



وتداول ناشطون فيديو أظهر لقاء جرى بين ابن سلمان وعمران خان، على هامش مشاركته في القمة الاسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة، لإدانة إيران.

وأظهر الفيديو وفق ما تابعت “وطن” رئيس الوزراء الباكستاني وهو يعاتب على ما يبدو ابن سلمان بشدة من حركات يديه في الفيديو.