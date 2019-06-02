محمد بن سلمان وعمران خان
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“شاهد” رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لـ”ابن سلمان”: لن أقف معكم ضد إيران

كتب خاص "وطن"
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قال الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، إن رئيس الوزراء الباكستاني ، رفض الوقوف إلى جانب ضد .

وأضاف حساب “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، في حديث جانبي غاضب مع سمو الامير ، لن اقف معكم ضد ايران ، هناك صدام دائم داخل الباكستان ، بين والشيعة،واذا وقفت مع اي جانب سترتد علي داخليا واذا اردتني وسيط،سأعمل مافي وسعي لايقاف التصعيد.


وتداول ناشطون فيديو أظهر لقاء جرى بين ابن سلمان وعمران خان، على هامش مشاركته في القمة الاسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة، لإدانة إيران.

وأظهر الفيديو وفق ما تابعت “وطن” رئيس الوزراء الباكستاني وهو يعاتب على ما يبدو ابن سلمان بشدة من حركات يديه في الفيديو.

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