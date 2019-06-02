“شاهد” الطفل الفلسطيني الذي قهر الاحتلال.. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وإصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين

أظهرت العديد من مقاطع الفيديو والصور المتداولة مواجهات عنيفة بين المعتكفين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك اليوم، الأحد، بعد السماح لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحاته، ما أسفر عن إصابة عدد من المصلين واعتقال آخرين.

الإحتلال يعتدي على المرابطين المعتكفين في #المسجد_الأقصى لإفساح المجال أمام المغتصبين الصهاينة بتدنيسه



ويقوم بإغلاق أحد الأبواب بالجنازير



حسبنا الله ونعم الوكيل



تابعوا التغريدات#يتبع pic.twitter.com/yl4dIiQY6i — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) June 2, 2019

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية “باب المغاربة” الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بعد ساعات من فتحه والسماح لمئات المستوطنين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى.

#شاهد| لحظة اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في #المسجد_الأقصى وتدنيسه بأحذيتهم بعد الاعتداء على المصلين فيه. pic.twitter.com/QCVdXbBuex — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2019

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، إنه تم إغلاق باب المغاربة عقب السماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى.

مؤثر



"يلا كبروا ..الله أكبر"..طفل ينادي المعتكفين للتكبير في وجه الاحتلال ومغتصبيه بالأقصى. pic.twitter.com/5y6n2zvmOV — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) June 2, 2019

واعتبرت الدائرة في بيانها أن ما حصل “انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى وشهر رمضان”.

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.. وإصابات واعتقالات في صفوف المصلّـين أثناء عمليات قمعهم من جانب قوات الاحتلال

تقرير: سمير أبو شمالة pic.twitter.com/7V3MaccTK0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 2, 2019

وما زالت القوات الخاصة التابعة للاحتلال الإسرائيلي تُحاصر المصلّى القبلي في المسجد الأقصى، بعدما فرّغت محيطه من المصلين.

ويتواجد داخل المصلّى القبلي أعداد كبيرة من المُعتكفين المحاصرين فيه، فيما نقلت مصادر داخل المصلى، وجود عدد من الإصابات جراء إطلاق قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية من قبل الشرطة الإسرائيلية.

"يلا كبروا ..الله أكبر"..طفل ينادي المعتكفين للتكبير في وجه الاحتلال ومستوطنيه بالأقصى.#الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/WzdACvKLns — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 2, 2019

وفي وقت سابق، قال مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، إن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد.

وأوضح في تصريح صحافي، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتدت صباح اليوم الأحد، على المصلين المتواجدين في باحات المسجد الأٌقصى المبارك، كما اعتدت على حراسه.

جنود العدو يعتدون على إخوتنا المعتكفين في #المسجد_الأقصى المبارك، صباح اليوم، من أجل تأمين اقتحام 1,000 مستوطن يهودي للمسجد، في اليوم الذي يحتفل فيه ببسط احتلاله على كامل مدينة #القدس. pic.twitter.com/j8Atqwxyxu — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) June 2, 2019

وحمّل الكسواني الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المسجد والمصلين فيه وتبعاته، مضيفا: “ما حدث لا يعطي الاحتلال أي حق في المسجد الأقصى حيث تم بقوة السلاح، وهذا لن يثنينا عن الدفاع عنه”.

ووصف جولات المستوطنين في المسجد الأقصى بـ”الاستفزازية”، لافتاً إلى أنه تخلّلها “رقص وغناء على مرأى ومسمع شرطة الاحتلال التي قادت الاقتحامات وباركتها”.

وشدد على ضرورة أن “تتحمل الشعوب العربية والإسلامية مسؤولياتها تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية”.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت صباح اليوم “باب المغاربة” وسمحت لمئات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال المعتكفين داخل المصلّى القبلي، وأغلقته بالسلاسل الحديدية لتأمين الاقتحامات.

يُشار إلى أن تلك الاقتحامات تأتي عقب دعوات جماعات “الهيكل” المزعوم جميع مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في ما يسمونه “يوم توحيد القدس” وهو ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967