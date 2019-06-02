“شاهد” السيسي يثير جدلا واسعا في احتفالية “ليلة القدر”:”انت مالك خليك في حالك”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أثار جدلا واسعا لجزء من كلمة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.
ووجه “السيسي” رسالة للمسلمين أثارت جدلا قائلًا: “لما تجد غضاضة في وجود كنيسة تفتش في إيمانك، أنت مالك، خليك في حالك، خليك أمين على دينك مش على دين الآخرين”.
وأضاف: “نقدم نفسنا في العالم العربي والإسلامي إن ده منهج ودين، بنقدم نفسنا إزاي، عايزكم تمشوا في كل حتة في بلادنا، أتكلم في إيه، في انفصام حقيقي بين ممارساتنا وفهمنا لديننا”.
وتابع: “الكلام ده يزعل؟ مش عارف، حاولت أقول إيه اللي ممكن يبقى مناسب ومقبول أعمله واللي مش مناسب وغير مقبول معملوش، في أحلك الأوقات وفي عز ما كنا بنكون مجروحين لم تصدر مني إساءة واحدة”.
واستنكر ناشطون تدخل السيسي بأمور الدين وإفتائه بغير علم، ناصحين إياه بعدم الحديث إلا فيما يفهم بالأمور العسكرية على سبيل المثال.
كلام حق يرادبة مجاملة الاقباط والغرب!
الاقباط مطهدين في مصر و سببة الحكم العسكري لمصر وسياسة فرق تسد بين المسيحيين والمسلمين!!كان من الاحسن التوقف عن غلق الكنائس!. و حرق الكنائس وتوجية الاتهام لماس كهربا!وللمتشددين الاسلاميين الامنجية!
السيسي متكبر وشايف نفسة لانة يشعر ان الشعب المصري خايف ولن يستطيع الخروج علية في مظاهرات !
الشعب المصري (عملها على روحة )!بالمصري.واليوم الذي يستعيد الشعب المصري توازنة ويتخلص من خوفة وجبنة سوف يطيح بالسيسي!رجال مصر في السجون وعلى المشانق وتحت الارض!يا خيبتك يا مصر في ولادك
السيسي ربته والدته اليهودية على مبادئ الديانة اليهودية…واليهود وابناء اليهود بمافيهم بن اليهودية السيسي من اشد الكلاب شراسة ضد كل ماله صلة بالدين الاسلامي والمسلمين خصوصا..هو كلب يهودي والفضل يعود لوالدته اليهودية التي صقلت يهوديته وفق توجيهات حكماء آل صهيون….
كلام الرئيس في الصميم وليس الزعل لما الواحد يتكلم بصراحة عن واقع وينتقد هذا الواقع
الى ابو عمر
والدة السيسي المتوفاة مسلمة وليست يهودية!
كلامك كلام مقاهي وتحشيش!
ماكان للسيسي ان يتفرعن ويتجبر لو كان هناك رجال يكرهون حياة الذل والاحتلال الوطني!
يا جماعه : السيسي يهودي ولا علاقة له بالاسلام والدليل ان امه يهوديه تدعى شيفرا وخاله من من الذين اقتحموا كفر بره وقتل اكثر من خمسين عربيا…
اللدليل القاطع على صجة المثل الفرنسي الذي يقول:
“رأس العسكري للا تصلح الا لحمل خودة”
“la tété d’un militaire ne sert qu’à porter un casque”
والله كلام الريس السيسي كلامه صح وعدل ورئيس جدا ذكي الواحد يحمد ربه علي نعمه الامن وهذا ياتي من الله ثم السيسي الذي اعاد الامن والامن الي مصر انا شخص من الكويت بنحب السيسي لان رجل ذكي وحكيم وعارف يعمل ايه الله يوفقك وكلامك صحيح انت مالك خليك بحالك 👌👍👍👍👍👍👍