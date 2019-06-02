“شاهد” السيسي يثير جدلا واسعا في احتفالية “ليلة القدر”:”انت مالك خليك في حالك”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أثار جدلا واسعا لجزء من كلمة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

ووجه “السيسي” رسالة للمسلمين أثارت جدلا قائلًا: “لما تجد غضاضة في وجود كنيسة تفتش في إيمانك، أنت مالك، خليك في حالك، خليك أمين على دينك مش على دين الآخرين”.

"إنت مالك.. خليك أمين على دينك إنت".. السيسي يتهكم بلهجة حادة على الذين يختلفون حول فتوى تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

#اىحل_باسيسى#اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/trMa3f8mKD — فاطمة الزهراء (@ftima07811544) June 2, 2019

وأضاف: “نقدم نفسنا في العالم العربي والإسلامي إن ده منهج ودين، بنقدم نفسنا إزاي، عايزكم تمشوا في كل حتة في بلادنا، أتكلم في إيه، في انفصام حقيقي بين ممارساتنا وفهمنا لديننا”.

وتابع: “الكلام ده يزعل؟ مش عارف، حاولت أقول إيه اللي ممكن يبقى مناسب ومقبول أعمله واللي مش مناسب وغير مقبول معملوش، في أحلك الأوقات وفي عز ما كنا بنكون مجروحين لم تصدر مني إساءة واحدة”.

واستنكر ناشطون تدخل السيسي بأمور الدين وإفتائه بغير علم، ناصحين إياه بعدم الحديث إلا فيما يفهم بالأمور العسكرية على سبيل المثال.

انت مالك و مال الدين .. انت عسكري

مالك و مال الدين.. مالك ومال الادارة

انت مالك و مال الدين يا سيسي #السيسي — مؤسس تويتر (@Omar_number2) June 2, 2019